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肯亞觀光飛行變空難 厄瓜多情報首長及美國5公民罹難

中央社／ 奈洛比19日綜合外電報導
官員表示，厄瓜多情報首長與5名美國公民今天在肯亞中部的觀光直升機墜機事故中身亡，機上7人全數罹難。歐新社
官員表示，厄瓜多情報首長與5名美國公民今天在肯亞中部的觀光直升機墜機事故中身亡，機上7人全數罹難。歐新社

官員表示，厄瓜多情報首長與5名美國公民今天在肯亞中部的觀光直升機墜機事故中身亡，機上7人全數罹難。

肯亞民航局（KCAA）指出，這起事故發生於今天上午，當時這架直升機從「洛伊沙巴野生動物保護區」（Loisaba wildlife reserve）起飛，在首都奈洛比（Nairobi）北方的桑布魯郡（Samburu County）墜毀。

肯亞紅十字會下午在社群平台X發布的照片顯示，墜機現場起火燃燒，由於當地地形崎嶇，救援行動困難。

肯亞航空事故調查部門（AAID）主任卡本蓋（Fredrick Kabunge）表示，「直升機上共有7人，包括1名飛行員及6名乘客」，當時這架「直升機載運觀光客進行景觀飛行」，並證實無人生還。

桑布魯郡警方首長恩科羅伊（David Nkoroi）接受法新社詢問時表示，由於天色已暗，加上墜機地點地形複雜，「救援行動已暫停，明天再恢復」。

針對這起事故，厄瓜多交通部長盧克（RobertoLuque）表示，厄瓜多情報首長森西－孔圖吉（Michele Sensi-Contugi）和他的妻子在這次事故中罹難。

盧克在社群媒體X發文說：「今天米凱萊（指森西－孔圖吉）與史蒂芬尼（Stephany）太早離開我們。我的心與他們的家人同在，尤其是他們的孩子與父母。」

現年42歲的森西－孔圖吉曾是商人，2024年獲任命為厄瓜多國家情報中心主任。他與厄瓜多右翼總統諾波亞（Daniel Noboa）關係密切。諾波亞政府正與美國建立緊密合作關係，協助華府重新打擊販毒集團。

美國國務院發言人證實有5名美國公民在這起事故中喪生，但沒有公布死者身分。不過，西班牙語新聞頻道世界電視台（Telemundo）表示，其佛州一名高階主管斯瓦瑞茲（Jose Alberto Suarez）也在事故中身亡。

美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）旗下新聞集團董事長康得（Cesar Conde）與另兩名高階主管發表聲明表示：「得知荷西（指斯瓦瑞茲）在肯亞直升機事故中不幸罹難的消息，我們深感悲痛。」

目前尚未確定墜機原因，肯亞民航局表示正在進行調查。

今年3月，肯亞西部也發生一起直升機墜毀事故，造成6人死亡，其中包括一名國會議員。

肯亞 厄瓜多 空難 墜機 美國公民

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