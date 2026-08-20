川普稱將會晤金正恩 專家：核武議題難有進展

美國總統川普稱，預計今年稍晚和北韓領導人金正恩會晤，還說兩人處得很好，由他擔任美國總統，美、日、韓將安全得多。專家分析，若川金再度會面，核武議題很難取得實質進展，推測川普主要目標是想迫使韓國做出更多經濟讓步。

川普（Donald Trump）16日下令「大幅縮減」美韓聯合軍事演習規模，還提到自己與金正恩（Kim JongUn）「關係非常良好」。外電報導，南韓軍方表示，聯合軍演將於21日結束，而非原定的27日。

川普今天下午在白宮接受媒體聯訪，被問及和金正恩會面目的是否仍是推動北韓去核化，他不願回應，僅重申和金正恩關係很好，金正恩不喜歡前美國總統拜登（Joe Biden）、歐巴馬（Barack Obama），「但他喜歡我」。

●川普稱和金正恩關係好 他當總統美日韓更安全

川普還說，他跟金正恩處得很好，「我們舉行過會談，有在對話」。美國和其他國家，無論是日本或韓國，「如果是由我擔任（美國）總統，會比其他人當總統安全得多」。

川普今天稍早向媒體表示，金正恩擁有57枚威力強大的核子武器，這根本不應該發生，「我非常了解金正恩…只要我們有一個聰明的總統，他會沒事的」。

對於是否預計今年稍晚會晤金正恩，川普回應表示，「是的，我會」。

川普下午受訪時也再度對美韓進行大規模聯合軍事演習表達不滿。他說，「這是一場針對北韓的演習」，並再次點名批評韓國不願在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）議題上協助美國。

川普表示，美韓進行大規模聯合軍事演習，對一個至少在他任期內表現規矩（well behaved）的人（指金正恩）來說，是很具「冒犯性的」。

●專家估川金會機率大幅提升 核武議題實質進展難

華府智庫美國企業研究所（AEI）資深研究員、亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）今天接受中央社記者訪問表示，近來幾天，「川金會」舉行的機率已大幅提升；會談任何實質的成果可能會聚焦在宣布「韓戰正式結束」上，因為很難在核武議題上取得實質進展。

他推測，川普主要目標是想從南韓身上拿到更多經濟讓步。

●川普願將盟友夥伴關係當談判籌碼 亞洲國家擔憂

古柏指出，他和亞洲地區的官員交流顯示，他們認為川普此舉進一步證明了，川普願意將盟友和夥伴的關係置於風險之中，若這能作為和對手談判的籌碼。「川普之前在對中國和對台軍售議題上就曾這樣做，現在對北韓及美韓軍演方面也是如此」。

他說：「美國的盟友和夥伴們都非常緊張，擔心這種模式會在其他區域國家身上重演。」

古柏認為，川普可能讓中國和北韓行徑更加大膽，正在華府與盟友之間製造隔閡，而北京、平壤和莫斯科未來幾個月甚至幾年內，將會利用這點來獲取影響力。

「華爾街日報」昨天報導，川普曾催促幕僚盡速安排今年秋季與金正恩再度會面。川普曾討論可能於11月赴亞洲出席深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與金正恩舉行會談。

川普在首個總統任期期間，曾於新加坡、越南河內與朝鮮半島非軍事區與金正恩3度會晤，當時吸引全球目光與鎂光燈。美方希望平壤停止發展核武，但會晤成果有限。