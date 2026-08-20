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英國王室上演大和解？ 哈利王子夫婦傳將搬回英國
英國廣播公司（BBC）獲悉，英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）計畫搬回英國。
英國「每日電訊報」（ Daily Telegraph）率先報導，哈利夫婦計畫於本月底從美國搬回英國，入住倫敦郊外一處私人住宅，非王室住所。
據報導，哈利夫婦的7歲兒子亞契王子（PrinceArchie）及5歲愛女莉莉貝公主（Princess Lilibet），已註冊一所英國學校就讀，將於9月開始上課。
英王查爾斯三世（King Charles III）16日得知這項搬遷消息。目前並無讓哈利夫婦重新擔任王室公職的計畫。
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