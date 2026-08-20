加薩5歲女童遭槍殺 以色列首度坦承開火展開調查

以色列軍方今天首度承認，旗下部隊曾於2024年在加薩向載有5歲巴勒斯坦女童欣德．拉賈布（Hind Rajab）的車輛開火，並表示已下令對這起引發國際公憤的殺戮事件展開刑事調查。

法新社報導，欣德．拉賈布於2024年1月29日向巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）撥打長達數小時的絕望求救電話後便音訊全無，數天後，搜救人員在加薩市一輛彈痕累累的汽車中發現她的遺體。

以色列軍方過去曾否認事發時旗下部隊出現在該區域附近。

以軍今天表示：「在審查調查結果後，由於巴勒斯坦紅新月會救護車在行動協調上疑似存在疏失，決定由憲兵刑事調查處（Military Police CriminalInvestigation Division）對這起事件展開刑事調查。」

除了欣德．拉賈布的案件外，以軍還公布對加薩其他4起重大事件的審查結果，並表示正在針對2025年造成包含醫護與人道救援人員在內的15名巴勒斯坦人死亡事件展開刑事調查。

在以色列向巴勒斯坦領土北部推進之際，欣德．拉賈布一家試圖逃離加薩市（Gaza City），車輛卻遭到槍擊，她隨後撥打緊急求救電話。

她的遺體最終連同6名親屬及2名奉派前往搜救的紅新月會救援人員遺體一同被尋獲。

欣德．拉賈布之死引發國際公憤，各界紛紛呼籲展開獨立調查；她求救電話的原始錄音檔也被收錄在獲得奧斯卡提名的紀錄片「欣德之聲」（The Voice ofHind Rajab）中。

以色列軍方今天在發布事件審查報告時指出，調查結果顯示部隊「曾向一輛迎面駛來，且行駛方向違反向當地居民預先發出通知的車輛開火」。

軍方表示：「開火導致車上5名乘客喪生，2名倖存：欣德．拉賈布和她的堂姐拉揚．哈瑪達（LayanHamada）。」

軍方指出，在這兩名女孩向救援機構求救後，軍方曾協調巴勒斯坦紅新月會救護車前往疏散傷患。

軍方補充說：「然而，根據外界提出的指控，當救護車抵達事發現場時，一枚砲彈朝救護車發射，導致車上2名護理人員喪生。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對欣德．拉賈布之死的調查，是以色列國防軍（IDF）自2023年10月加薩戰爭爆發以來，首份針對涉嫌戰爭罪所提出的全面性報告的一部分。

以色列國防軍參謀總部的「事實調查與評估機制」（Fact Finding and Assessment Mechanism）已完成150起事件的調查，並將案件移交給軍方最高法律官員，以決定是否啟動刑事調查。

在150起調查中，有5項決定於今天公布，其餘案件則正等待軍事檢察長（Military Advocate-General）的裁決。

以色列國防軍同時宣布，已針對2025年3月發生的15名醫護人員與緊急應變人員在搭乘救護車及其他應變車輛時遇害的事件，展開刑事調查。