川普預計今年會晤金正恩 稱北韓有57枚強大核武

中央社／ 華盛頓19日專電
川普（右）表示預計今年稍晚再會晤金正恩，並稱北韓擁有57枚強大核武。圖為川金兩人2019年6月30日在南韓板門店會面並握手畫面。路透
川普（右）表示預計今年稍晚再會晤金正恩，並稱北韓擁有57枚強大核武。圖為川金兩人2019年6月30日在南韓板門店會面並握手畫面。路透

美國總統川普日前發文，基於和北韓領導人金正恩關係良好，美國和南韓的軍演規模將縮減。川普今天表示，預計今年稍晚和金正恩會晤，兩人處得很好；他還稱，北韓擁有57枚威力強大的核子武器，這根本不應該發生。

川普（Donald Trump）16日下令「大幅縮減」美韓聯合軍事演習規模，還提到自己與金正恩（Kim JongUn）「關係非常良好」。外電報導，南韓軍方19日表示，聯合軍演將於21日結束，而非原定的27日。

川普今天向媒體展示白宮南草坪新設的直升機停機坪並接受聯訪。被問及是否正和金正恩進行書信往來，他表示，無法透露，但重申自己和金正恩處得很好，「這是一件好事」。

同時，川普還說，金正恩擁有57枚威力強大的核子武器，這根本不應該發生，「我非常了解金正恩…只要我們有一個聰明的總統，他會沒事的」。

對於是否預計今年稍晚會晤金正恩，川普回應表示，「是的，我會」。

「華爾街日報」昨天報導，川普曾催促幕僚盡速安排今年秋季與金正恩再度會面。報導指出，川普曾討論可能於11月赴亞洲出席深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與金正恩舉行會談。

川普近日表示，基於與金正恩關係良好，美韓軍演規模將縮減。他在首個總統任期內與金正恩會晤前，也採取相同作法降低華府與平壤的緊張關係。

川普首任期間，曾於新加坡、越南河內與朝鮮半島非軍事區與金正恩3度會晤，當時吸引全球目光與鎂光燈。美方希望平壤停止發展核武，但會晤成果有限。

北韓 金正恩 核武 川普

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