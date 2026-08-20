挑戰澤倫斯基 烏前防長籲辦戰時大選

烏克蘭總統澤倫斯基七月突然撤換國防部長費多羅夫，引發一波抗議。費多羅夫十八日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選，表示必須「恢復完整的民主程序」。

衛報報導，費多羅夫在演說中表示：「民主不能被俄羅斯挾持，我們戰鬥是因為希望繼續成為一個自由的歐洲國家。」

儘管沒有點名，但費多羅夫暗示澤倫斯基領導下國政運作不佳，難以處理貪腐問題。他主張烏克蘭可以邊打仗邊舉行選舉，「人民不能永遠生活在黑箱決策狀態下。為什麼有些改革向前推進，另一些卻被阻擋？」

費多羅夫未表明將參選總統，但紐約時報說，他在畫面中一身黑色軍裝襯衫，坐在木桌前由聚光燈照射，感覺就是競選宣言。

戰爭爆發後烏克蘭實施戒嚴，依法不得舉行選舉。澤倫斯基五年任期已於二○二四年五月結束，俄國總統普亭因此稱澤倫斯基是非法總統，美國總統川普去年底也曾暗示烏克蘭「利用戰爭」避免投票，當時澤倫斯基說，如果盟友協助保證安全，烏克蘭「已準備好」在六十至九十天內舉行選舉。

費多羅夫二○一九年至今年一月擔任烏克蘭數位轉型部長，主導採用無人機作戰，一月起出任國防部長至七月，但與總司令瑟爾斯基鬧翻後，先後被澤倫斯基撤換。

外界普遍認為，費多羅夫去職，與他推動軍事採購改革威脅國防承包商利益有關。他的無人機戰術戰果輝煌，人氣看漲，因此和前總司令扎盧茲尼一樣，遭到排擠。

七、八月進行的民調顯示，如果舉行總統大選，費多羅夫將在第一輪投票以百分之十三點一支持率排名第三，落後澤倫斯基的百分之廿二點三及扎盧茲尼的百分之廿一點四。不過，若決選兩人對決，澤倫斯基對上費多羅夫或扎盧茲尼都會輸。