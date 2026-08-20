聽新聞
0:00 / 0:00

挑戰澤倫斯基 烏前防長籲辦戰時大選

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏前防長費多羅夫。歐新社
烏前防長費多羅夫。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基七月突然撤換國防部長費多羅夫，引發一波抗議。費多羅夫十八日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選，表示必須「恢復完整的民主程序」。

衛報報導，費多羅夫在演說中表示：「民主不能被俄羅斯挾持，我們戰鬥是因為希望繼續成為一個自由的歐洲國家。」

儘管沒有點名，但費多羅夫暗示澤倫斯基領導下國政運作不佳，難以處理貪腐問題。他主張烏克蘭可以邊打仗邊舉行選舉，「人民不能永遠生活在黑箱決策狀態下。為什麼有些改革向前推進，另一些卻被阻擋？」

費多羅夫未表明將參選總統，但紐約時報說，他在畫面中一身黑色軍裝襯衫，坐在木桌前由聚光燈照射，感覺就是競選宣言。

戰爭爆發後烏克蘭實施戒嚴，依法不得舉行選舉。澤倫斯基五年任期已於二○二四年五月結束，俄國總統普亭因此稱澤倫斯基是非法總統，美國總統川普去年底也曾暗示烏克蘭「利用戰爭」避免投票，當時澤倫斯基說，如果盟友協助保證安全，烏克蘭「已準備好」在六十至九十天內舉行選舉。

費多羅夫二○一九年至今年一月擔任烏克蘭數位轉型部長，主導採用無人機作戰，一月起出任國防部長至七月，但與總司令瑟爾斯基鬧翻後，先後被澤倫斯基撤換。

外界普遍認為，費多羅夫去職，與他推動軍事採購改革威脅國防承包商利益有關。他的無人機戰術戰果輝煌，人氣看漲，因此和前總司令扎盧茲尼一樣，遭到排擠。

七、八月進行的民調顯示，如果舉行總統大選，費多羅夫將在第一輪投票以百分之十三點一支持率排名第三，落後澤倫斯基的百分之廿二點三及扎盧茲尼的百分之廿一點四。不過，若決選兩人對決，澤倫斯基對上費多羅夫或扎盧茲尼都會輸。

澤倫斯基 大選 俄羅斯

延伸閱讀

民主不能被俄羅斯挾持！烏克蘭前防長挑戰澤倫斯基 要求戰時大選

烏克蘭換防長引發抗議 反貪調查為澤倫斯基再添壓力

烏克蘭商機2／無人機強國瓦礫中誕生 從零打造供應鏈改變現代戰爭版圖

普亭首訪爭議群島 意在「懲罰」日本對烏立場

相關新聞

關稅政策被推翻 美國債本周恐破40兆美元

華盛頓郵報報導，美國國債本周可能突破四十兆美元大關，比原先預測提前數月，部分原因是美國總統川普的關稅政策被推翻，導致千億美元財政收入損失，迫使財政部加快借貸以支付帳單。美國財政和債務問題，是投資人拋售美債的原因之一。

中途喊卡 川普獨斷 美韓軍演首度遭腰斬

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部十九日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。

川普促11月安排川金會 重啟核談判

華爾街日報十八日引述多名美國官員透露，美國總統川普正催促幕僚安排最快今年秋天與北韓領導人金正恩會晤，希望趁十一月赴中國大陸深圳出席亞太經合會期間實現川金會，重啟核談判，說服平壤放棄核武。

信心動搖 美債殖利率創19年新高

全球債市遭到拋售，美國卅年期公債殖利率十八日漲至百分之五點三，創二○○七年來最高，十年期殖利率也盤旋於百分之四點七，逼近二○二五年初以來高點。中東戰事推高油價、政府債務膨脹、人工智慧（ＡＩ）業者大舉發債，加上美國聯準會政策前景不明，均使美債承受壓力。

挑戰澤倫斯基 烏前防長籲辦戰時大選

烏克蘭總統澤倫斯基七月突然撤換國防部長費多羅夫，引發一波抗議。費多羅夫十八日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選，表示必須「恢復完整的民主程序」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。