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關稅政策被推翻 美國債本周恐破40兆美元

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導
國債在本周就可能飆破40兆元，創下新高。美聯社
國債在本周就可能飆破40兆元，創下新高。美聯社

華盛頓郵報報導，美國國債本周可能突破四十兆美元大關，比原先預測提前數月，部分原因是美國總統川普的關稅政策被推翻，導致千億美元財政收入損失，迫使財政部加快借貸以支付帳單。美國財政和債務問題，是投資人拋售美債的原因之一。

無黨派聯邦機構國會預算辦公室（ＣＢＯ）六個月前曾預測，國債總額本財年將達卅九點四兆元；但財政部十七日公布數據顯示，國債已達卅九點九兆元並持續成長。債務加速累積，加上通貨膨脹居高不下、伊朗戰爭及全球債務上升，促使投資人拋售美債，卅年期美國公債殖利率十八日升至十九年來最高。

ＣＢＯ預測，今年度美國國債利息支出將逾一兆美元，相當於國防部預算規模，聯邦政府歲收近五分之一用於支付債務利息。

美國政府加快發債借貸，代表可能提前達到法定債務上限。債限問題已多次讓華府陷入危險的立法博弈，去年國會將債務上限設定為四十一點一兆美元；分析人士表示，估計明年初就可能達此門檻，國會若不暫停債務上限就得再次提高上限，以免發生可能撼動經濟的債務違約。

華郵報導，美國國債在過去廿五年兩黨執政期間持續增長，二○○一年還不到六兆美元，如今卻將破四十兆。川普首次競選總統時曾承諾在八年內消除債務，但美國國債卻從他二○一六上任時的十九兆美元至今翻倍。

ＣＢＯ二月報告顯示，國庫今年收支缺口預計近二兆美元，最高法院判決撤銷川普對等關稅政策後，聯邦政府收入因此減少約二千五百億美元。

追蹤聯邦支出的華府無黨派智庫兩黨政策中心（ＢＰＣ）表示，伊朗戰爭支出可能在未來幾個月進一步推高債務。

國債 美國 華盛頓郵報

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