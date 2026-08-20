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信心動搖 美債殖利率創19年新高

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
美國國債本周可能突破四十兆美元大關，比原先預測提前數月。美國財政和債務問題，是投資人拋售美債的原因之一。圖為美國財政部。路透
美國國債本周可能突破四十兆美元大關，比原先預測提前數月。美國財政和債務問題，是投資人拋售美債的原因之一。圖為美國財政部。路透

全球債市遭到拋售，美國卅年期公債殖利率十八日漲至百分之五點三，創二○○七年來最高，十年期殖利率也盤旋於百分之四點七，逼近二○二五年初以來高點。中東戰事推高油價、政府債務膨脹、人工智慧（ＡＩ）業者大舉發債，加上美國聯準會政策前景不明，均使美債承受壓力。

公債殖利率不只是政府借貸成本，也攸關企業債務以及房貸等消費者貸款利率，殖利率升高表示公債面臨賣壓。這波賣壓並不限於美國，日本十年期公債殖利率升至卅年高點，德國升至二○一一年來最高，法國升抵二○○八年來高點，英國卅年期公債殖利率也逼近一九九八年來最高水準。

各國雖面臨不同問題，背後卻有相同結構性壓力，包括政府財政赤字居高不下，地緣政治紛擾增加能源供應及通膨風險，科技巨擘又為興建ＡＩ資料中心大量舉債，與各國政府爭奪同一批資金。

凱投宏觀首席市場經濟學家高特曼說，殖利率急升，顯示投資人對政府財政揮霍失去耐性。美國企業研究所則認為，真正的問題不只是利率上升，而是未來十年的赤字前景。

殖利率居高不下，也凸顯川普政府壓低舉債成本能力有限。川普曾承諾降低房貸利率，財政部長貝森特也把壓低十年期公債殖利率列為目標，希望藉由縮減赤字、減少公債供給來達成。

美方近來聯手日本干預匯市支撐日圓時，罕見出售歐元而非美元，市場認為華府是要避免日本為支撐日圓而拋售美債，加重殖利率上行壓力。不過，美債殖利率仍持續走高，可見政策操作效果有限。

外國投資人六月持有的美債規模下滑，日本、英國及中國大陸均減持。日本公債殖利率升高，也可能吸引日本資金留在國內，削弱日本投資人購買美債意願。近期兩次美債標售的得標殖利率偏高，也反映市場要求更高報酬才願意承接。

美國十年期公債殖利率是否升破百分之五關卡，如今備受關注。分析師認為，一旦破百分之五，可能動搖投資人信心，衝擊股市及其他金融資產，並促使美國財政部設法阻止殖利率進一步攀升。

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