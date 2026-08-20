川普促11月安排川金會 重啟核談判

華爾街日報十八日引述多名美國官員透露，美國總統川普正催促幕僚安排最快今年秋天與北韓領導人金正恩會晤，希望趁十一月赴中國大陸深圳出席亞太經合會期間實現川金會，重啟核談判，說服平壤放棄核武。

報導說，川普在沒有任何先決條件情況下要求會晤金正恩，一反歷來美國作法；雙方若達成糟糕協議，恐傷害美國與南韓等區域盟友的關係。

雖然目前尚未正式規畫，但川普期盼川金會，顯示在伊朗戰事碰壁之際，他正尋求一項足以作為外交代表作的重大突破。不過，分析人士及部分美國官員並不看好會談取得重大進展，因為川普第一任期三次與金正恩會面，北韓核武實力如今不減反增。專家估計，北韓可能已製造六十枚核彈頭，五角大廈官員今年稍早警告，北韓核武部隊愈來愈有能力打擊美國本土。

一名白宮官員表示，川普與金正恩會在適當時機會面。北韓駐聯合國代表團未立即置評。

在朝鮮半島局勢微妙之際，大陸外交部長王毅十九日於首爾與南韓外長趙顯舉行會談。趙顯表示，希望韓中關係改善取得的成果，能為包括韓半島在內的地區和平與穩定作出貢獻；王毅則表示，中方願意繼續為半島和平穩定與發展發揮建設性作用。對於川金會，他則指此事應由北韓和美國協商決定。

王毅十九日下午抵達南韓訪問兩天，是他二○二一年九月以來時隔約五年再次訪韓。趙顯在開場白表示，希望韓中關係改善取得的成果，能為包括半島在內的地區和平與穩定作出貢獻。趙顯強調韓方將繼續致力於實現半島無核化與和平，願以這一共同利益為基礎同中方深化協作。

據韓方通稿，王毅表示，中方願意繼續為半島和平穩定與發展發揮建設性作用，希望南北韓通過對話協商改善關係。而會談結束後，王毅被記者問及中方是否會促成川金會，王毅表示，此事應由北韓和美國協商決定，「尤其是美方需要改變長期以來的對朝（北韓）敵視政策」。