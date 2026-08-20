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中途喊卡 川普獨斷 美韓軍演首度遭腰斬

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
一名南韓第五十二師軍人十九日在南韓首爾樂天世界飯店參加韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」反恐演習項目，操作無人機。歐新社
一名南韓第五十二師軍人十九日在南韓首爾樂天世界飯店參加韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」反恐演習項目，操作無人機。歐新社

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部十九日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。

美韓原定八月十七日至廿七日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有一萬八千名南韓軍人參與，以北韓南侵為假想情境，先進行第一階段演練防禦作戰，再進入第二階段為反攻演練。目前約有二萬八千五百名美軍駐紮南韓。

南韓聯合參謀本部表示，「應美方提議，決定將演習調整為十七日至廿一日，規模也將微調」，第二階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消，具體內容由韓美雙方協商中。

川普在十七日演習開始前突然發文下令「大幅縮減」美韓軍演規模，理由是他與北韓領導人金正恩的關係「非常好」，不希望軍演釋放敵意訊號。川普還批評軍演所費不貲，而且南韓不願加入美國攻打伊朗行動。

南韓外交部長趙顯十九日在國會聽證會被議員問到，韓方是否事先得知川普的決定，趙顯說：「我國官員當然不知情，美國政府官員也都事先不知情。我們事前沒有收到任何通知。」

南韓媒體News 1指出，已經開始的美韓聯演中途喊卡，堪稱史無前例。ＢＢＣ指出，這種前所未有的縮減軍演動作，動搖南韓對美國履行協防承諾的信心，也向日本、台灣等美國區域盟友釋出訊號。

川普十七日說，對於他有意重新接觸，金正恩已有正面回應，但川普未透露具體細節。

北韓官媒朝中社十九日報導，北韓勞動黨中央總務部長、金正恩胞妹金與正就美韓軍演縮減一事表示，北韓對此「毫無興趣」。她表示軍演即使縮減仍不改其挑釁和攻擊性，若美方試圖將其稱為「善意舉措」，將無法得到預期回應。

對朝美領導人溝通一事，金與正表示「毫不知情」。但她說，金正恩對川普仍有良好回憶和感情，兩人關係極為融洽。

美韓 川普 軍演

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