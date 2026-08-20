中途喊卡 川普獨斷 美韓軍演首度遭腰斬

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部十九日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。

美韓原定八月十七日至廿七日舉行「乙支自由護盾」軍演，約有一萬八千名南韓軍人參與，以北韓南侵為假想情境，先進行第一階段演練防禦作戰，再進入第二階段為反攻演練。目前約有二萬八千五百名美軍駐紮南韓。

南韓聯合參謀本部表示，「應美方提議，決定將演習調整為十七日至廿一日，規模也將微調」，第二階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消，具體內容由韓美雙方協商中。

川普在十七日演習開始前突然發文下令「大幅縮減」美韓軍演規模，理由是他與北韓領導人金正恩的關係「非常好」，不希望軍演釋放敵意訊號。川普還批評軍演所費不貲，而且南韓不願加入美國攻打伊朗行動。

南韓外交部長趙顯十九日在國會聽證會被議員問到，韓方是否事先得知川普的決定，趙顯說：「我國官員當然不知情，美國政府官員也都事先不知情。我們事前沒有收到任何通知。」

南韓媒體News 1指出，已經開始的美韓聯演中途喊卡，堪稱史無前例。ＢＢＣ指出，這種前所未有的縮減軍演動作，動搖南韓對美國履行協防承諾的信心，也向日本、台灣等美國區域盟友釋出訊號。

川普十七日說，對於他有意重新接觸，金正恩已有正面回應，但川普未透露具體細節。

北韓官媒朝中社十九日報導，北韓勞動黨中央總務部長、金正恩胞妹金與正就美韓軍演縮減一事表示，北韓對此「毫無興趣」。她表示軍演即使縮減仍不改其挑釁和攻擊性，若美方試圖將其稱為「善意舉措」，將無法得到預期回應。

對朝美領導人溝通一事，金與正表示「毫不知情」。但她說，金正恩對川普仍有良好回憶和感情，兩人關係極為融洽。