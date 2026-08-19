專家：與共軍演練掀波是印尼判斷失誤 非政策轉向

一艘印尼海軍船艦日前在台灣東方與中國軍艦進行演練，消息一出立刻引發關注。專家分析，印尼與中國演練是一次判斷失誤，不應解讀成印尼向中國傾斜，或悄悄改變對台立場。

本月12日，印尼巡防艦KRI I Gusti Ngurah Rai（中國稱印尼海軍「萊」號護衛艦）在結束俄羅斯演習返國途中，與中國海軍紅河艦進行印尼方面所稱的「交會演習」（PASSEX），演練內容包括通訊、編隊運動及海上補給等。

印尼海軍強調，這次互動並非作戰性質，且沿途預計還會與日本及美國第7艦隊進行類似的交會演習。

交會演習是兩國或多國海軍在海上相遇時所進行的聯合訓練。其主要目的是增進各國海軍之間的溝通、默契與合作能力，以應對聯合救援或海上安全任務。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）資深分析家普里揚迪塔（Gatra Priyandita）撰文表示，印尼視為例行海軍外交的事件，卻被北京用來營造中國對台灣周邊行使管轄權是常態的印象，並把這次互動描述成在台灣以東海域的聯合通航演練，納入其對台主權主張的大框架下。

台灣方面已迅速譴責這次演練，表示這是北京方面的政治操弄，旨在製造中國對台灣東部海域具備管轄權的假象。

不過，台灣官員在批評印尼時格外克制。軍事情報單位指出，印尼軍艦只是過境返國，不構成直接威脅。文章分析，這反映出台灣可能理解到印尼奉行「與各方為友」的外交政策複雜性。

文章強調，此次事件不應解讀為印尼正向中國傾斜，或是悄悄改變對台灣的立場，中國卻誇大演練意涵，這顯示印尼在實行不結盟外交政策時，有時候缺少了必要的戰略防護措施，來防止被其他大國利用。

文章指出，印尼目前正與美國就不同軍種分別進行雙邊演習。本月12日，印尼與美國陸戰隊在楠榜省（Lampung）啟動年度排級交流，印尼陸軍也在南蘇門答臘省（South Sumatra）與美國太平洋陸軍（USARPAC，為印太司令部的地面武力）進行聯合訓練。

在台灣以東海域演練的消息公布前不久，美國戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）人就在雅加達，與印尼防長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）討論強化防務合作。

印尼在宣布與中國海軍進行交會演習的同時，也在跟美軍進行聯合活動，這絕非一個向北京戰略軌道靠攏的國家會有的行事模式。事實上，這正體現了印尼外交政策取向的核心邏輯：既與相互競爭的大國維持防務關係，同時抵制將這類關係轉變為排他性的結盟。

文章表示，其實印尼與美國的防務關係比與中國的軍事互動更為制度化，包含例行演訓、軍事教育與培訓，以及日益成熟的作戰合作。

印尼與美國的年度聯合軍演「超級嘉魯達之盾」（Super Garuda Shield）已從過去的雙邊陸軍演習，發展成包含美國、印尼及夥伴部隊的多國大型活動，涵蓋聯合野戰訓練、空降與實彈射擊等層面。雖然印尼不尋求與美國結盟，雙方關係卻早已超出表面層次。

此外，印尼與台灣在經濟及民間層面維持重要的非官方往來。與中國進行軍事演練的同時，印尼也在深化與美國、澳洲、日本等夥伴的軍事合作，這都符合印尼偏好維持戰略自主、避免正式結盟，並保留與各強權合作的空間。

因此，此次事件暴露的真正問題跟支持誰無關，而是戰略及防護機制問題。如果印尼真的認為這只是一次返航途中普通的交會演習，某種程度上本來令人放心，但換個角度，這也凸顯出印尼海軍在亞洲最政治敏感的海域之一與中國軍艦互動時，並未充分設想到北京可能如何包裝此一事件。中國預料到這一點，不僅提前宣布，還搶先為該事件賦予其偏好的政治意義。

文章認為，與中國交流無可厚非，但這些互動必須設下界線，因為在台灣周邊的演練、在爭議海域的活動及涉及主權的公報，跟其他地方的例行交流並不相同。

不結盟不應被理解為缺乏戰略選擇，而應被視為一種要求極高的戰略管理形式。如果每次軍事互動都被視為印尼在美中競爭中偏向哪一方指標，這正是印尼外交政策所排斥的。更大的風險在於，印尼的戰略自主性可能受到外界解讀左右。

文章呼籲，印尼作為東南亞最大國家，極有必要確保對外互動符合自身明確闡述的目標與界線。唯有事先界定意義與界線，而非跟在其他行為人的說法後面澄清，戰略自主才最具可信度。