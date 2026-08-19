聽新聞
0:00 / 0:00

中非共和國金礦坍塌 至少百人罹難

中央社／ 中非共和國包爾19日綜合外電報導

當地消息人士對法新社透露，中非共和國境內、與喀麥隆接壤的邊境地區一處非法金礦發生山崩，造成至少100人罹難。

法新社報導，距離巴布阿鎮（Baboua）約50公里的贊博耶（Zamboye）礦區昨天下午發生這起事故，搜救行動持續進行中。

這是該礦藏豐富國家近來多起類似意外中最新的一起。未受國家監管之下非法開採而引發礦井坍塌事件時有所聞。

現場礦工姆邦戈（Cedric Mbango）告訴法新社：「地面完全坍塌，將人們活埋…就在我跟你們說話的此刻，還有其他人被埋在下面。」

社群媒體上流傳的影片顯示這座有數百名礦工作業的大型露天礦場一部分地面崩塌，將人掩埋。

今年6月，同樣位在喀麥隆邊境的貝姆巴里（Be-Mbari）金礦場也有數十人因坍塌喪生。3月中旬，西部恩古魯村（Ngourroum）礦場曾發生山崩，奪走7條人命。2月東北部戈爾迪（Gordi）的山崩則造成20人罹難。

山崩 活埋 報導

延伸閱讀

觀光重鎮又搖…西班牙格拉納達規模4.8地震 3人受輕傷

民主剛果伊波拉疫情未獲控制 WHO秘書長警告蔓延風險

雨棚積水扯牆倒塌...四川村民辦升學宴出事故已知5死17傷

辛巴威渡輪翻覆增至94死 載約180人超載一倍

相關新聞

關稅政策被推翻 美國債本周恐破40兆美元

華盛頓郵報報導，美國國債本周可能突破四十兆美元大關，比原先預測提前數月，部分原因是美國總統川普的關稅政策被推翻，導致千億美元財政收入損失，迫使財政部加快借貸以支付帳單。美國財政和債務問題，是投資人拋售美債的原因之一。

中途喊卡 川普獨斷 美韓軍演首度遭腰斬

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部十九日宣布，在美國要求下，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」時程砍半，將提前結束，南韓媒體稱這是美韓軍演首次啟動後腰斬。南韓外交部長趙顯表示，美國總統川普突然下令縮減軍演規模，南韓與美國官員事先都不知情。

川普促11月安排川金會 重啟核談判

華爾街日報十八日引述多名美國官員透露，美國總統川普正催促幕僚安排最快今年秋天與北韓領導人金正恩會晤，希望趁十一月赴中國大陸深圳出席亞太經合會期間實現川金會，重啟核談判，說服平壤放棄核武。

信心動搖 美債殖利率創19年新高

全球債市遭到拋售，美國卅年期公債殖利率十八日漲至百分之五點三，創二○○七年來最高，十年期殖利率也盤旋於百分之四點七，逼近二○二五年初以來高點。中東戰事推高油價、政府債務膨脹、人工智慧（ＡＩ）業者大舉發債，加上美國聯準會政策前景不明，均使美債承受壓力。

挑戰澤倫斯基 烏前防長籲辦戰時大選

烏克蘭總統澤倫斯基七月突然撤換國防部長費多羅夫，引發一波抗議。費多羅夫十八日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選，表示必須「恢復完整的民主程序」。

北韓與美國領導人近期聯繫？金與正：毫不知情

在美國總統川普暗示與北韓領導人金正恩有聯繫後，金正恩有實權的妹妹金與正今天表示，她對此「毫不知情」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。