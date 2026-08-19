中非共和國金礦坍塌 至少百人罹難

當地消息人士對法新社透露，中非共和國境內、與喀麥隆接壤的邊境地區一處非法金礦發生山崩，造成至少100人罹難。

法新社報導，距離巴布阿鎮（Baboua）約50公里的贊博耶（Zamboye）礦區昨天下午發生這起事故，搜救行動持續進行中。

這是該礦藏豐富國家近來多起類似意外中最新的一起。未受國家監管之下非法開採而引發礦井坍塌事件時有所聞。

現場礦工姆邦戈（Cedric Mbango）告訴法新社：「地面完全坍塌，將人們活埋…就在我跟你們說話的此刻，還有其他人被埋在下面。」

社群媒體上流傳的影片顯示這座有數百名礦工作業的大型露天礦場一部分地面崩塌，將人掩埋。

今年6月，同樣位在喀麥隆邊境的貝姆巴里（Be-Mbari）金礦場也有數十人因坍塌喪生。3月中旬，西部恩古魯村（Ngourroum）礦場曾發生山崩，奪走7條人命。2月東北部戈爾迪（Gordi）的山崩則造成20人罹難。