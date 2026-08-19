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澳、台政商齊聚南澳州議會 持續深化雙方政經交流

中央社／ 雪梨19日專電

為慶祝澳洲南澳洲台灣商會（TCCSA）成立一周年，澳洲南澳州議會友台小組主席吳桐（Tung Ngo MLC）與南澳洲台灣商會（TCCSA）今天共同舉辦聚餐晚會；展現台僑與南澳州的政、經交流持續深化。

駐墨爾本辦事處今天發布新聞稿指出，這次餐會於南澳州議會（Parliament of SA）舉行；除了南澳州多名政府廳長級官員、友台議員出席，還有來自雪梨、墨爾本、西澳州（WA）和南澳州等地的台灣商會會長與代表，大洋洲台灣商會總會長及名譽總會長等僑商領袖齊聚州議會。

到場出席的官員包括南澳州警政、矯正及消費者暨商業事務廳長布朗（Michael Brown MP）；還有南澳州觀光暨氣候、環境與水資源廳長柏克（EmilyBourke MLC）到場與台灣僑商及產業代表互動。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤致詞提到，過去三年，駐墨爾本辦事處與南澳州各界從建立連結、彼此認識，到逐步累積信任；如今看到南澳洲台灣商會與南澳州議會友台小組共同在議會舉辦周年活動，象徵多年累積的友好關係正逐步形成更具持續性的合作平台。

呂明澤表示，他期待看到更多企業交流、機構連結及人員往來，讓長期累積的友誼與信任進一步轉化為具體、互利且可持續的合作成果。

新聞稿指出，南澳州議會友台小組近年持續支持台灣，並與駐墨爾本辦事處及當地台灣社群保持密切交流；南澳洲台灣商會成立後，則逐步凝聚當地僑台商力量，成為連結台灣與南澳州商界的重要平台。此次由友台小組主席與商會共同舉辦周年餐會，也反映議會支持與僑商網絡正逐步形成更具制度性及延續性的合作關係。

南澳 澳洲 雪梨

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