北韓與美國領導人近期聯繫？金與正：毫不知情

在美國總統川普暗示與北韓領導人金正恩有聯繫後，金正恩有實權的妹妹金與正今天表示，她對此「毫不知情」。

法新社報導，金與正今天發布聲明指出：「關於近日來自華府、有關北韓與美國領導人之間聯繫的消息，我對此完全不知情，而且這很可能是我們最高領導階層的外交政策中，我唯一不知道的事。」

針對川普縮減與南韓聯合軍演規模的決定，金與正表示「不值得評論」。

金與正指出：「對於幾天前美國總統突然宣布縮減美韓聯合軍演一事，我們認為這不值得置評，也完全不感興趣。」她同時表示，兩國領導人間的關係「極為融洽」。

華府和首爾宣布，按川普指示，年度聯合軍演將比原計畫提前約一周結束。金與正於數小時後發布上述聲明。川普此前曾暗示，他正與北韓領導人保持聯繫。