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美國反制國際刑事法院傳施壓 立陶宛總統：無意退出

中央社／ 維爾紐斯19日專電
立陶宛總統瑙塞達18日接受媒體訪問時表示，立陶宛並未考慮退出國際刑事法院。法新社
立陶宛總統瑙塞達18日接受媒體訪問時表示，立陶宛並未考慮退出國際刑事法院。法新社

美國政府加大削弱國際刑事法院影響力的行動，日前傳出美國向包括立陶宛在內、境內駐有美軍的國家施壓。立陶宛總統瑙塞達18日接受媒體訪問時表示，立陶宛並未考慮退出國際刑事法院。

瑙塞達（Gitanas Nauseda）接受立陶宛國家廣播電視台（LRT）訪問時指出，「根本沒有人提出這個問題」。他表示，立陶宛曾對國際刑事法院（ICC）向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令表示支持，「如今卻要退出國際刑事法院，要如何向國人交代？」

他並表示，在歐盟27個會員國均為國際刑事法院成員的情況下，討論退出「令人難以理解」。

據LRT報導，瑙塞達指出，即使未來國際刑事法院的運作成為爭議，各國仍需就目前由該法院管轄的事務如何處理取得共識。

LRT日前引述華府消息人士報導，美國官員已向立陶宛方面傳達，國際刑事法院議題對駐有美軍的國家尤為重要。不過，報導也指出，美方並未直接威脅若立陶宛持續留在國際刑事法院，將撤出駐軍。

美國長期反對國際刑事法院，並敦促盟友退出其司法管轄。自7月中旬起，華府對國際刑事法院的外交與政治壓力進一步升高，理由是認為該機構對美國主權構成「不正當威脅」。

LRT先前報導指出，美方關切的議題包括國際刑事法院對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布逮捕令，以及簽署羅馬規約的國家在境內駐有美軍時，如何履行東道國義務並保護美國軍事人員。

國際刑事法院2002年依羅馬規約成立，總部設於荷蘭海牙，主要負責審理戰爭罪、種族滅絕罪及危害人類罪等重大國際罪行，僅在會員國無法或不願自行追訴時行使管轄權。立陶宛於2003年加入羅馬規約，目前共有125國為締約國。

立陶宛 美國 歐盟

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