烏克蘭換防長引發抗議 反貪調查為澤倫斯基再添壓力

烏克蘭前防長遭免職引發數周的政治動盪後，國會幾小時後將就新防長人事案進行表決，但反貪機關今天突針對議員及總統幕僚發起特別行動，為總統澤倫斯基再添煩惱。

路透社報導，烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）未進一步公布細節，而國會預計今天將就前特種部隊高官赫馬拉（Yevhenii Khmara）出任防長一事進行表決，這次表決意在鞏固澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）推動的內閣改組。

35歲的前防長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）昨晚突然發聲支持戰時舉行大選。他之前遭免職，在過去一個月引發罕見的戰時示威，數以千計的民眾走上街頭，要求澤倫斯基讓這位嘗試推動改革的國防領域創新者復職。

這波危機已迫使澤倫斯基撤換烏軍總司令，改由更年輕的德拉帕蒂（Mykhailo Drapatyi）接任。德拉帕蒂因其更體卹部隊的行事風格而受到抗議者的支持，人們希望新官能減少前線的傷亡。

在烏軍與俄軍交戰期間，烏克蘭反貪機關持續高調打貪，將高層官員列為目標。他們曾表示，這對烏克蘭加入歐盟的準備工作至關重要。