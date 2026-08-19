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美國制裁國際刑事法院院長 日本「深感遺憾」

中央社／ 東京19日綜合外電報導
赤根智子檔案照。美聯社
赤根智子檔案照。美聯社

美國總統川普政府18日再向國際刑事法院（ICC）「開刀」，宣布制裁日本籍院長赤根智子，以及另一名高階官員。日本外務省（相當於外交部）今天就此表示，「深感遺憾」。

這些制裁主要是因應國際刑事法院針對美國盟友以色列展開的調查。2024年，國際刑事法院因以色列在加薩（Gaza）戰爭行動，對以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令。

國際刑事法院今天反駁表示，美國的制裁措施「破壞法治」，稱「當司法人員依法行事而遭受威脅時，國際法律秩序本身就已面臨危險」。

「朝日新聞」報導，日本外務省今天以發言人名義發布聲明回應，「國際刑事法院處罰與撲滅國際社會最重大的犯罪，為了貫徹法治，一直支持著國際刑事法院。」

這份聲明也強調，「將持續與相關國家等方面溝通，計劃持續強化國際社會的法治」。

美國並非建立國際刑事法院的國際條約締約國，但制裁多名國際刑事法院的官員，這些措施禁止遭制裁人士進入美國，也禁止他們透過美國金融體系交易。

而日本國會議員也相繼以強烈措詞，譴責美國的制裁。日本前防衛大臣中谷元身兼「跨黨派思考人權外交議員聯盟」共同代表，他今天與其他人共同發布緊急聲明，認為此舉「嚴重侵害法治，以最強烈的措辭譴責」。

這份聲明也要求日本政府「立即提出明確抗議，以及迅速撤回制裁」，還有持續支援赤根履行職務。

日本在野黨國民民主黨黨魁玉木雄一郎則在黨務會議表示，「極為遺憾。日本政府應該堅守赤根院長與國際刑事法院，並再度向國際社會呼籲『法治』的重要性」。他強調，「若這件事被扭曲，如同我國一般的中型國家則會『因片面力量』被吞噬，有必要在此堅持原則。」

此外，公明黨黨魁竹谷智子也在黨內會議，對美國表達「強烈擔憂與遺憾之意」。

日本「產經新聞」報導，日本向國際刑事法院提供最多經費。赤根是國際刑事法院自2002年成立以來首名日本籍院長，她在2024年3月就任。

日本 美國 加薩

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