幫人反送命…聯合國揭去年救援人員死傷創新高 無人機成新威脅

聯合國今天表示，去年遭受攻擊的人道救援工作者多達907人，創下歷史新高，其中在加薩走廊死傷最慘重，而武裝無人機使用量增加是一大主因，並稱這種趨勢「令人駭然」。

路透社報導，根據「援助工作者安全資料庫」（Aid Worker Security Database）統計，去年共有907名救援人員遭到殺害、受傷或綁架，高於前一年的833人，其中350人喪生，略低於2024年387人的前高紀錄。

「援助工作者安全資料庫」由加拿大和澳洲資助，專門匯整影響救援工作者的重大安全事件。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，這種暴力程度令人駭然，並敦促各國遵守戰爭法規，向肇事者追究相關責任，「為他人服務，如今變得比過去任何時候更加危險」。

為因應「世界人道主義日」（World HumanitarianDay），聯合國今天在紐約與日內瓦降半旗，並舉行向罹難者致敬的紀念儀式。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）表示，廉價且易改裝的武裝無人機在衝突中用量大增，大幅增加救援人員的風險。

今年3月，剛果民主共和國東部的果瑪（Goma）遭到無人機攻擊，造成至少3人死亡，其中就包括一名法國籍救援人員；此外，蘇丹與烏克蘭的救援車隊也屢次遭到攻擊。

統計顯示，加薩走廊是去年救援工作者死傷最慘重的地區，去年共有186名人道工作者命喪當地，其次是蘇丹。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）通報，自2023年10月7日以巴戰爭爆發以來，已有至少393名工作人員在加薩遇難。

以色列表示，已竭盡全力避免所有平民傷亡。

慈善機構樂施會（Oxfam）全球人道政策主管哈立迪（Bushra Khalidi）呼籲，強化救援人員的保護，並指出：「我們正目睹一場針對人道救援行動本身的攻擊。」