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普亭首訪爭議群島 意在「懲罰」日本對烏立場

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上周四（8月13日）首度訪問俄羅斯遠東的南千島群島（Kuril Islands），由於日本長期聲稱擁有該地區主權，普亭的訪問也引發日本政府“強烈”抗議。

千島群島是在日本於1945年8月15日正式投降、二戰結束兩周後被蘇聯軍隊奪取的，此後一年內，島上1.73萬名日本居民被迫離開。

普亭此次登上了南千島群島中面積最大的“伊圖魯普島”（日本稱擇捉島）。此行距二戰結束、日本投降81周年紀念日僅兩天。

天普大學東京校區專攻俄羅斯事務的國際關系教授詹姆斯·布朗（James Brown）對德國之聲表示，這顯然是發給日本的一個信息。他說，俄羅斯對日本支持烏克蘭、以及東京與北約歐洲成員國日益走近感到惱火，因此存在明確的懲罰日本的意圖。

他還指出，此舉也有國內層面的考量——這樣的訪問能夠在各種政治光譜的俄羅斯人當中激發愛國情緒。

由來已久的領土爭端

歷屆日本政府一貫主張這些島嶼是被非法吞並的。這一爭端對雙邊關系影響之深，以至於兩國至今尚未簽署正式和平條約。

1991年蘇聯解體及隨後的經濟困難，曾讓日本重燃希望，以為莫斯科可能會以歸還島嶼來換取經濟援助，甚至接受共同開發該地區。已故前首相安倍晉三堪稱在這一問題上最為主動的日本領導人，他曾多次與普亭會面，試圖說服這位俄羅斯領導人轉向日方的思路。

然而這些外交努力最終付諸東流。俄羅斯於2020年修改憲法，禁止將本國領土的任何部分割讓給外國。2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，俄日關系進一步惡化。

東京早稻田大學政治學教授重村智計對德國之聲表示，這些最新事態發展對日本在這些島嶼上的野心來說，無疑是雪上加霜。

他說，東京已經召見俄羅斯大使、提出正式外交抗議，但圍繞烏克蘭戰爭的制裁早已生效，他認為日本很難再加碼。他補充說，日本進口俄羅斯能源，而由於伊朗局勢，這一渠道變得更加重要，這使東京處於相對弱勢的位置。

普亭在試探日本

重村智計認為，普亭可能是與中國和朝鮮一道，試圖打擊日本首相高市早苗——因為她在地區安全議題上采取了強硬路線。

他補充說，普亭清楚高市在國內的民調數字正在走軟，多半判斷這位日本領導人的回應不會強過一紙抗議。

重村還表示，俄羅斯修改後的憲法，加上官方宣傳所助長的日益高漲的民族主義情緒，實際上已使這些島嶼"不可能"重歸日本控制。

他說，普亭眼下也許處境不佳，但他正與中國和朝鮮合作，向選擇有限的高市發難；而且即便普亭不在位了，新的俄羅斯政府也不會有任何歸還島嶼的興趣。

布朗對此表示認同。他說，日本國內一些"容易激動的評論者"會把普亭終將離開克裡姆林宮視為機會，但最終掌控俄羅斯的無論是誰，都不太可能迎合日本的領土主張。

他說，蘇聯解體時沒有發生這種事，俄羅斯隨後陷入經濟困難的整個時期也沒有，因此他不認為任何新上任的俄羅斯領導人會考慮歸還這些島嶼。

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日本 俄羅斯 蘇聯 普亭

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