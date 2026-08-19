日本跨黨派議員團將應邀訪中 日媒：中方釋出改善關係訊號

日媒披露，應中共中央對外聯絡部邀請，多位日本跨黨派國會議員團將於下週訪中。在日中關係趨冷之際，此舉被視為中方為改善關係所釋出的訊號。

日本電視台（Nippon TV）報導，負責中國共產黨對外交流的中央對外聯絡部，邀請了中道改革聯合宣傳委員長伊佐進一、自民黨前厚生勞動省副大臣橋本岳、立憲民主黨參議員小西洋之等，多位志同道合的跨黨派議員前往北京。

跨黨派議員訪中團將於8月24日至27日訪問中國，期間預計將與中共中央對外聯絡部部長劉海星等中國共產黨高層會談。

自去年11月日本首相高市早苗的「台灣有事」論以來，中國共產黨邀請日本國會議員訪問北京，並由高層出席會談，尚屬首次。

訪中團的其中一名成員對此表示：「這是來自中方的積極動向。可以說，雙方已經開始朝著改善關係的方向邁出了一小步。」