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川普下令縮減聯合軍演規模 韓外長稱事前不知情

中央社／ 首爾19日綜合外電報導
韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）稱，川普宣布縮減美韓聯合軍演前，韓美官員事前都未獲通知。歐新社
韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）稱，川普宣布縮減美韓聯合軍演前，韓美官員事前都未獲通知。歐新社

韓國外交部長趙顯（Cho Hyun）今天在首爾舉行的國會聽證會上表示，對於美國總統川普下令縮減聯合軍演規模一事，韓國與美國官員事前都不知情。

路透社報導，趙顯被議員問到韓國是否事先獲知川普打算縮減聯合軍演規模時說：「我國政府官員當然不知情，美國政府官員也都事先不知情。」

川普本月16日發文表示，他下令「大幅縮減」美韓聯合軍演規模。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，趙顯告訴國會外交統一委員會議員，對於川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文內容，韓美兩國政府官員都事前不知情，「我們事前沒有收到任何通知」。

對於美方今天無預警宣布決定將為期11天的聯合軍演規模砍半一事，趙顯說：「據我們了解，國防部長在川普發文後一直與美方密切協商。」

他表示：「外交部認為，這項決定是經過這類協商後做出，但我們尚未從國防部獲得詳細資訊。」他還說，他認為並非美國非單方面拍板宣布。

法新社稍早報導，韓國合同參謀本部今天在聲明中說：「我們已決定將『乙支自由護盾』（UlchiFreedom Shield）演習期間調整為17日至21日。」這項美韓年度軍演原定27日結束。

川普 軍演 規模

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