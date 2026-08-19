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土耳其駁斥以色列 否認向敘利亞軍事基地派兵構成威脅

中央社／ 大馬士革19日綜合外電報導

土耳其今天駁斥以色列指控，否認準備向敘利亞一處軍事基地派遣部隊而對以色列構成威脅。這處基地日前遭受空襲，美國將這起攻擊事件歸咎於以色列。

法新社報導，這次空襲顯示，以色列罕見公然地違背美國立場。美國一直試圖支持由一名前聖戰分子領導並獲土耳其支持的敘利亞新政府。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在以色列官方沉默一天後聲明指出，「以色列與敘利亞已就安全事務達成維持現狀的協議，但敘利亞允許土耳其部隊進駐阿勒坡（Aleppo）附近一處空軍基地，幾乎違反這項協議。」

聲明表示，「以色列曾多次警告敘利亞，這類部署將對以色列安全構成威脅，但敘利亞選擇無視這些警告。」

土耳其是全球第一個承認以色列的穆斯林人口占多數的國家，也是美國的北約（NATO）盟友。

然而，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與以色列關係緊張。艾爾段的政治根基源自伊斯蘭主義，並經常猛烈抨擊以色列，尤其是針對以色列在加薩（Gaza）發動的毀滅性軍事行動。

土耳其政府今天透過官方安納杜魯新聞社（AnadoluNews Agency）發表聲明，抨擊以色列上述說法。

美國駐土耳其大使兼敘利亞事務特使巴瑞克（TomBarrack）昨天表示，已確認以色列對敘利亞伊德利布省（Idlib）的空軍基地發動空襲。

巴瑞克在社群平台X發文指出，這些攻擊「構成不必要的升級，無助於推動區域穩定…我們鼓勵各方優先透過理性對話，而不是進一步軍事衝突來處理問題」。

自2024年12月長期統治敘利亞的阿塞德（Bashar al-Assad）被伊斯蘭武裝勢力推翻後，以色列已對敘利亞發動數百次空襲。這支武裝力量由前聖戰分子夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導，而夏拉依賴土耳其支持。

外界認為，在這個歷史宿敵敘利亞相對脆弱的時刻，以色列正試圖進一步擴大自身優勢。敘利亞在阿塞德執政期間曾允許俄羅斯軍隊進駐。

敘利亞外交部以「最強烈措辭」譴責以色列對這處基地的空襲，稱這是「毫無正當理由的侵略行為」，並呼籲聯合國安理會採取行動。

儘管兩國關係緊張，以色列與敘利亞新政府當局仍舉行數輪直接談判，並同意建立情報分享機制。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上月訪問敘利亞首都大馬士革（Damascus）時表示：「侵犯敘利亞主權與領土完整是不可接受的，必須停止」，並稱「戈蘭高地（Golan Heights）是敘利亞領土」。

以色列在1967年阿拉伯與以色列戰爭中從敘利亞手中占領戈蘭高地大部分地區，之後更將其控制區域併入以色列，但這項併吞行動並未獲國際社會多數國家承認。

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