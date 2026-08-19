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美加達成初步協議 川普答應將50%懲罰性關稅延後三天

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普周二下午和加拿大總理卡尼通話討論談判。歐新社
川普周二下午和加拿大總理卡尼通話討論談判。歐新社

川普政府在華府關鍵談判後，同意把價值數十億美元加拿大商品的50%關稅延後三天實施。

美國對加拿大加徵50%關稅原將於周三（台北時間今天中午）生效。美國總統川普在社群媒體發文說，由於美國和加拿大「已達成協議，但仍須完成相關文件」，因此決定暫緩關稅。

這項宣布顯示，美加這兩個長期盟邦的緊張關係有所進展。兩國去年雙邊貿易額接近9,000億美元，也可望推動正在進行的美墨加協定（USMCA）檢討。

白宮7月宣布，將依據1930年《關稅法》第338條款，對冰球用具、啤酒、牛奶和膠合板等加拿大商品加徵關稅。這項條款允許總統對被認定歧視美國商業活動的國家，課徵最高50%關稅。

關稅原定8月19日生效，美方先前預留30天談判期，企圖迫使加拿大讓步。加拿大首席貿易談判代表Janice Charette及內閣部長勒布朗（Dominic LeBlanc）上周末留在華府，設法敲定協議。

川普還表示，已遭取消的Keystone XL輸油管計畫「可能起死回生」。

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