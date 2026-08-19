川普一聲令下！美韓軍演確定提早6天收工 取消反攻北韓演練

今年2026年於韓國舉辦的光州雙年展（Gwangju Biennale），參展的「台灣館」（Taiwan Pavilion）在未經與台灣策展人和藝術家事前同意，片面強迫改名為NTMoFA的名義參展，去掉了「Taiwan」、改用國立台灣美術館的縮寫。此舉引發台灣方面的抗議，台灣的10位策展人與參展藝術家發表聯合聲明反對，而文化部與國美館也同步與主辦單位持續溝通中。本文由同時身為藝術家、藝評人的陳飛豪撰寫，並且取得發表聯合聲明的策展人陳湘汶、藝術家張紋瑄的說法，針對光州雙年展事件的來龍去脈與影響提出分析。

2026-08-19 09:17