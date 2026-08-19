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川普一聲令下！美韓軍演確定提早6天收工 取消反攻北韓演練
韓聯社報導，南韓聯合參謀本部19日證實，韓美年度聯合軍演「乙支自由護盾」將提前至8月21日結束，第2階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練將取消。南韓媒體News1報導指，整體時程砍半，已經開始的聯演中途被喊卡是史無前例、極為罕見。
美韓原定8月17日至27日舉行「乙支自由護盾」軍演（UFS），約有1萬8000名南韓軍人參與，以北韓南侵為假想情境，先進行第1階段演練防禦作戰，再進入第2階段為反攻演練。
南韓聯合參謀本部表示：「應美方提議，決定將演習調整為17日至21日，規模等方面也將微調。」另外，聯合野外機動訓練（FTX）也將部分縮減，具體內容正由韓美雙方協商中。
野外機動訓練（FTX）將縮減，這類演訓會實際投入兵力與裝備。本次UFS原訂舉行14項營級以上美韓聯合FTX，不過由於演習規模縮減近一半，多項訓練改由南韓軍方單獨進行的可能性提高，真正由美韓兩軍共同進行的訓練項目，可能比原先規畫的更少。
另外，南韓聯合參謀本部指出：「韓美聯合司令部目前將演習指揮據點分設於戰時地下指揮所CP Tango與平澤市韓福瑞營兩地。」韓美將討論並實施多種方案，以達成演習目標並確立聯合防衛態勢。
紐西斯通訊社報導，韓美原本透過演習進行南韓接掌戰時作戰指揮權的「全面作戰能力」（FOC）的驗證評估，由於第2階段演習將取消，外界擔心影響相關進度。
對此，南韓國防部長安圭伯回應，驗證評估將在第1階段演習完成，因此不受第2階段取消影響。他並強調，南韓是全球國防力量排名第5、經濟規模排名第10的國家。
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