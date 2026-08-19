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庫許納斡旋未見突破 以哈結束加薩戰爭訴求仍存分歧

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普特使兼女婿庫許納（Jared Kushner）與以色列及哈瑪斯領導人進行為期兩天的會談後，未能取得突破。以色列與哈瑪斯在結束加薩戰爭的關鍵訴求上仍各持立場。

路透社報導，庫許納與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面前，先在埃及與哈瑪斯（Hamas）官員舉行會談，試圖推進川普的加薩和平計畫。

儘管以哈去年10月達成停火協議，以色列仍持續對加薩（Gaza）發動空襲，而哈瑪斯則拒絕解除武裝。

庫許納形容與尼坦雅胡近4小時的會談「氣氛良好」，還說哈瑪斯代表「說了所有應該說的話」。

庫許納接受福斯新聞頻道（Fox News）首席國際特派英斯特（Trey Yingst）訪問時仍樂觀表示，「我們可能會在短短30天內看到進展」，希望屆時開始收繳部分武器，且有望在接下來60至90天內填埋部分地道。

川普7月底宣布，哈瑪斯已同意配合「和平理事會」（Board of Peace）的15點路線圖，在以軍撤出加薩時分階段解除武裝。哈瑪斯原則上同意由美國推動的加薩和平路線圖，但強調執行前提是以色列必須先落實停火、停止軍事攻擊並從加薩撤軍。

尼坦雅胡本月拒絕這項計畫，堅稱在哈瑪斯完全解除武裝前，以色列不會撤軍。

庫許納表示，如果存在迫在眉睫的威脅，美國不會限制以色列自衛的權利。他說，這一點仍須進一步釐清，以確定其具體含義。

以色列官員說，尼坦雅胡和庫許納也同意，在哈瑪斯解除武裝前，不會啟動加薩重建工作。

根據加薩衛生官員和以色列軍方資料，自去年10月以來，已有超過1200名巴勒斯坦人和4名以色列官兵在加薩喪生。

以色列總理辦公室與和平理事會官員另表示，尼坦雅胡與庫許納同意成立工作小組，分別處理解除武裝及衛生、乾淨飲水等公衛問題。

以哈 加薩 庫許納

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