快訊

七夕不只是情人節！「3件大事撞一天」求桃花、拚考運、家有小孩都要看

屏東九鵬基地火箭試射墜落山區民眾驚慌 縣府地方要求中科院盡速調查

台股昨跌548點！ 阮慕驊揭「5點」真正警訊看櫃買：緊盯379支撐

聽新聞
0:00 / 0:00

民主不能被俄羅斯挾持！烏克蘭前防長挑戰澤倫斯基 要求戰時大選

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基8日與塞爾維亞總統武契奇在貝爾格勒會面後出席記者會。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基8日與塞爾維亞總統武契奇在貝爾格勒會面後出席記者會。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基7月突然撤換國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），引發一波抗議。費多羅夫18日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選。他表示，即使烏克蘭陷入曠日持久的戰爭，也必須「恢復完整的民主程序」，對澤倫斯基構成俄羅斯2022年全面入侵以來最直接的政治挑戰。

衛報報導，費多羅夫在9分鐘的演說中表示：「民主不能被俄羅斯挾持，我們之所以戰鬥，正是因為希望繼續成為一個自由的歐洲國家。」

儘管沒有點名，但費多羅夫暗示，澤倫斯基領導的國家運作不佳，即使面臨國家緊急狀態，仍難以處理貪腐問題。他主張，烏克蘭可以一邊打仗，一邊舉行全國性選舉，「人民不能永遠生活在不知道某些決策為何做出的狀態下。為什麼有些改革向前推進，另一些卻遭到阻擋。」

費多羅夫還表示：「當社會認為任命的主要標準不是專業能力、成果或改造國家的能力，而是對體制的個人忠誠時，尤其危險。」

自俄羅斯全面入侵以來，烏克蘭實施戒嚴，選舉也一直暫停。澤倫斯基的5年任期已於2024年5月結束，但戰爭持續期間，烏克蘭國內幾乎沒有舉行選舉的意願。美國總統川普先前曾要求烏克蘭舉行選舉，但隨著基輔過去一年展現出能在戰場上站穩腳步，他與澤倫斯基一度緊張的關係也逐漸改善。

35歲的費多羅夫2019年至今年1月擔任烏克蘭數位轉型部長，並在戰時主導烏克蘭採用無人機，之後短暫出任國防部長至7月，但與烏軍總司令瑟爾斯基（Gen Oleksandr Syrskyi）鬧翻後，被認為相當成功的任期戛然而止，在政府改組中突然遭澤倫斯基撤換。隨後爆發街頭抗議，導致瑟爾斯基也遭撤職，但沒有跡象顯示費多羅夫會復職。

澤倫斯基18日正式提名代理國防部長赫馬拉（Yevhen Khmara）接任，但仍須獲烏克蘭國會確認，表決預計19日進行。烏克蘭政治專家布朗朱科夫（Artem Bronzhukov）則質疑，在俄羅斯持續轟炸下，舉行選舉是否切實可行。他表示：「如今，在全面戰爭下，如何確保人民安全仍沒有明確答案。」

布朗朱科夫進一步指出，烏克蘭社會存在「一種相當根深柢固的看法」，認為有必要舉行選舉，但只能等戰爭的激烈階段結束，而烏克蘭仍是「一個處於戰爭中的民主國家，費多羅夫遭撤換後爆發的抗議活動恰恰證實了這一點。」

7、8月之交進行的民調顯示，如果舉行總統大選，費多羅夫將在第一輪投票中以13.1%的支持率排名第三，落後於澤倫斯基的22.3%及前總司令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）的21.4%。不過，澤倫斯基隨後將在第二輪決選中，分別敗給費多羅夫和扎盧茲尼。

烏克蘭民眾16日在基輔舉行示威，手持標語並高喊口號，抗議總統澤倫斯基撤換國防部長費多羅夫。路透
烏克蘭民眾16日在基輔舉行示威，手持標語並高喊口號，抗議總統澤倫斯基撤換國防部長費多羅夫。路透

烏克蘭時任國防部長的費多羅夫（如圖）7月1日與瑞典國防部長強森（Pal Jonson）在基輔舉行聯合記者會。路透
烏克蘭時任國防部長的費多羅夫（如圖）7月1日與瑞典國防部長強森（Pal Jonson）在基輔舉行聯合記者會。路透

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

俄軍襲烏釀10死17傷 烏克蘭620架無人機攻莫斯科州

俄空襲烏克蘭釀1死7傷 烏派600無人機轟莫斯科

烏克蘭商機2／無人機強國瓦礫中誕生 從零打造供應鏈改變現代戰爭版圖

批評俄侵略烏克蘭 俄反對派施洛斯伯格遭判11年

相關新聞

民主不能被俄羅斯挾持！烏克蘭前防長挑戰澤倫斯基 要求戰時大選

烏克蘭總統澤倫斯基7月突然撤換國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov），引發一波抗議。費多羅夫18日晚間發布網路影像談話，呼籲舉行戰時總統大選。他表示，即使烏克蘭陷入曠日持久的戰爭，也必須「恢復完整的民主程序」，對澤倫斯基構成俄羅斯2022年全面入侵以來最直接的政治挑戰。

川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

華爾街日報18日引述多名美國官員透露，美國總統川普正催促幕僚安排最快今年秋天與北韓領導人金正恩會晤，趁11月赴中國大陸深圳出席亞太經濟合作會議期間實現川金會，重啟核談判，說服平壤放棄核武。川普在沒有任何先決條件的情況下要求會晤北韓領導人，一反歷來多位美國總統的作法；美朝若達成糟糕協議，最終恐傷害美國與南韓等區域盟友的關係。

北韓說話了！譴責美韓聯合軍演 隻字未提川普

路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普。

行程曝光！習近平九月訪美快閃 傳不赴聯大

政治新聞媒體POLITICO十七日報導，中國大陸國家主席習近平九月訪美將在華府與美國總統川普會面，但不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

大砍美韓軍演 川普稱金正恩有回應

美國總統川普十七日表示，他下令縮減美國與南韓的年度軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時再度將矛頭指向南韓，指控南韓總統李在明不願就美伊戰事提供協助。

燒殺搶掠...以色列定居者愈發失控 內唐亞胡下台能解？

加薩走廊雖然在某種程度上淡出了全球的關注焦點，但其處境依然令人絕望，且看不到明確的前景；與此同時，約旦河西岸正面臨著定居者殘酷的襲擊，這使以色列與世界其他地區之間的鴻溝日益加深。這一切都是內唐亞胡留下的後果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。