川普在朝鮮半島投震撼彈？下令縮減美韓軍演可能雷聲大雨點小

美國總統川普16日在朝鮮半島投下一枚政治震撼彈，宣布將指示五角大廈縮減美韓年度演習。安全官員表示，此舉幾乎不會破壞南北韓的緩和局勢，此外，川普似乎更專注於推動南韓對美投資，而非改變對北韓核威脅的防禦，這也意味著世界上軍事化程度最高的兩韓邊界安全情勢並未發生重大變化。

POLITICO報導，美國在南韓駐軍超過2萬8000人，並部署多層防空系統。兩國軍方數十年來密切合作，形成一支在各層級緊密協作的強大聯合部隊，韓美資深指揮官也保持密切聯繫，南韓與擁核北韓之間的邊界則是相互保證毀滅的典型案例。

川普的命令影響1976年起固定舉行的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield）演習。今年演習原定17日開始，在11天內進行14項不同演習，範圍從網路戰到防禦無人機攻擊與GPS干擾。官員尤其擔心，北韓派遣數萬名部隊協助俄羅斯對烏克蘭作戰後，獲得俄方電子干擾技術與專業知識。

就在川普下令並稱讚北韓領導人金正恩的行為「不具威脅性且展現尊重」前數日，北韓才剛在一周內第二度試射彈道飛彈。一些美國國會議員表示，此舉觀感非常糟糕，尤其川普似乎有意安撫一個極權政權。國防官員對川普的宣布將如何具體改變軍事演習三緘其口，五角大廈僅表示，目前「正積極執行三軍統帥的指示」。

不過，美國國家情報委員會前北韓國家情報官員塞勒（Sydney Seiler）表示：「我不認為這是災難性的。」布希（George W. Bush）政府時期曾任國家安全會議官員、現任戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）韓國事務主席車維德（Victor Cha）也表示：「這個同盟會撐過去，儘管這顯然是一段艱難時期。」

POLITICO指出，川普對南韓的批評尤其令人意外，因為這與五角大廈高層一再讚揚首爾提高國防支出的說法背道而馳。南韓總統李在明18日試圖緩解外界對雙方出現裂痕的擔憂。他在內閣會議上表示：「強大的同盟讓安全基礎更加穩固，而強化我們自身的能力，則會提高我們作為盟友的價值與必要性。」

然而，「乙支自由護盾」是雙方軍事關係的基石，仍將以某種形式繼續。儘管川普第一任期內就曾抨擊南韓昂貴的軍事演習，五角大廈也確實縮減了一些大型聯合行動，但許多官員仍不明白，川普為何突然縮減一項50年來固定舉行的年度演習。

美方官員透露，軍方領導層正設法調整演習，以符合川普要求，也凸顯美國的支持仍取決於一位難以預測的總統。但亞洲盟友正密切關注美國是否會繼續疏遠傳統盟友，尤其是關鍵美軍資產撤離太平洋地區的動向。「華盛頓號」航艦本月已離開東京，正向西航行，據推測將前往中東，接替陷入困境的「林肯號」航艦。

華爾街日報報導，美國官員表示，川普正敦促幕僚安排與金正恩會面，時間最快可能在今年秋季。不過，川普的部分動機很可能與金錢有關。南韓2025年承諾在美國投資3500億美元，據POLITICO報導，川普政府官員認為南韓政府正在拖延履行承諾。車維德表示：「川普的特點在於，一切都非常交易化。所以，如果他們宣布首批投資，他就會滿意了，對吧？」