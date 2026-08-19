川普無條件求見金正恩！川金會最快可能這時間 專家憂北韓籌碼已大增

華爾街日報18日引述多名美國官員透露，美國總統川普正催促幕僚安排最快今年秋天與北韓領導人金正恩會晤，趁11月赴中國大陸深圳出席亞太經濟合作會議期間實現川金會，重啟核談判，說服平壤放棄核武。川普在沒有任何先決條件的情況下要求會晤北韓領導人，一反歷來多位美國總統的作法；美朝若達成糟糕協議，最終恐傷害美國與南韓等區域盟友的關係。

雖然目前尚未正式規畫，但川普積極促成川金會，顯示在伊朗戰事碰壁之際，他正尋求一項足以作為外交代表作的重大突破。不過，分析人士及部分美國官員並不看好會談取得重大進展，因為過去3次川金會後，北韓核武實力不減反增。

一名白宮官員表示，川普與金正恩會在適當時機會面。北韓駐聯合國代表團未立即置評。

川普與金正恩2018年簽署「新加坡宣言」，為核談判訂下路線圖，但挨批內容甚至不如美朝過往協議。兩人2019年在河內再度會晤，因金正恩拒絕全面拆除核計畫而談崩。時任南韓總統文在寅同年閃電安排3人在板門店兩韓非軍事區會面，仍未能打破僵局。

拜登政府則避免直接接觸北韓，轉而強化美日韓三邊合作，但平壤仍持續擴張核武與彈道飛彈計畫。

獨立軍控專家估計，北韓可能已製造60枚核彈頭，並擁有足以製造最多90枚核彈頭的裂變材料。史丹佛大學國際安全與合作中心北韓核計畫專家路易斯（Jeffrey Lewis）認為，現有估計恐已嚴重低估，北韓核武庫可能已達數百枚規模。

美國情報界今年3月評估，北韓仍持續擴張飛彈與核彈頭等戰略武器，核嚇阻能力不斷增強。五角大廈官員隔月也警告，北韓核武部隊愈來愈有能力打擊美國本土，其飛彈則可攜帶核彈頭或傳統彈頭攻擊南韓與日本。

分析人士普遍認為，若川金重啟會談，金正恩手中的籌碼將比過去更多。

北韓近年改善與中國大陸關係、深化與伊朗的飛彈合作，並派出數千名部隊支援俄羅斯侵烏，累積更多實戰經驗。金正恩6月才與習近平會面，美國及外國官員也預期，他年底前將再與俄羅斯總統普亭會晤。

習近平則預計9月赴華府與川普舉行峰會；若11月美國期中選舉共和黨失利，川普的政治地位可能進一步削弱。

美國至今未正式承認北韓是核武國家，但金正恩一直試圖爭取華府承認。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」北韓問題專家車維德（Victor Cha）指出，這對平壤至關重要，因為北韓始終希望美國放棄無核化目標，直接接受其核武國家地位。