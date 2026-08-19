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美備戰期中選舉 日憂川普擴大施壓要求多分攤駐軍費

中央社／ 東京19日綜合外電報導

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導、隨著美國11月期中選舉逼近，日本愈來愈擔心華府將加大對東京的壓力，要求日本在駐軍經費分攤及貨幣政策等議題上做出更多讓步。

美國總統川普表示，他已指示戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）縮減美國與南韓聯合軍事演習規模，理由是這些演習「傳遞完全不恰當且具有敵意的訊號」給北韓。川普同時抱怨，美國承擔了大部分相關費用。

日本執政自民黨一位前日本內閣大臣表示：「事情又來了。」這名人士認為，在美國共和黨努力維持在國會參眾兩院的控制權下，川普希望在期中選舉前取得一些快速的外交成果。

美國有義務保衛日本、南韓等盟友，但川普認為，這些國家並未公平分攤相關財政負擔，因此他經常要求盟友增加支出。

美日目標是在今年內完成談判，制定一項新的5年協議，自2027財政年度開始實施，內容涵蓋駐日美軍駐留經費如何分攤。這項安排將決定日本需負擔多少美軍基地的勞工成本、水電費以及其他營運支出。

日本在2026財年相關支出已超過2000億日圓（約12.5億美元）。

日本防衛省一名高階官員說：「我們應該做好準備，面對要求增加分攤金額的可能性。」

川普在第一任期內也提出過類似要求。前美國國家安全顧問波頓（John Bolton）後來在回憶錄中寫道，當時川普政府要求日本將分攤金額提高至原來的4倍以上。

美日談判因此拖延，最終留給下一任總統拜登政府來處理。拜登政府重視與盟友間的關係，因此讓日本免於大幅增加支出的結果。

美國戰爭部負責政策事務的次長柯伯吉（ElbridgeColby）本月稍早在演講中指出，「日本首相高市早苗在國會擁有歷史性的多數優勢…日本也非常公開地談論正面臨前所未有的情勢」，他敦促東京更積極提高國防支出。

華府要求盟友將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%。由於日本計劃在今年年底前修訂3份重要國家安全文件，外界關注日本會把目前相當於GDP 2%的國防支出目標提高到什麼程度。

美國可以運用的外交籌碼並不只限於安全議題。

日本與美國政府在7月底進行協調一致的買進日圓干預行動。由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）主導的美方行動，似乎在抑制日圓貶值以及通貨膨脹，同時鼓勵日本中央銀行日本銀行（BOJ）進一步升息。

日銀將於9月17日至18日召開貨幣政策會議。同月稍晚，世界各國領袖將齊聚紐約參加聯合國大會，美日領袖往往會利用這個場合舉行場邊峰會。如果日銀選擇暫緩升息，華府可能擴大施壓。

日本在履行2025年承諾向美國投資5500億美元的進度一直相當緩慢，目前只有約20%分配給具體項目。川普政府認為，這些與創造就業機會直接相關的投資項目，是很容易拿來向選民宣傳的政治成果。

2018年，在川普第一任期的期中選舉前夕，他加強了對盟友在安全與經濟方面的要求。他當時在一場演說中表示美國正在免費保護富裕國家，並一再要求盟友為美國提供的防衛承諾支付更多費用。

在經濟方面，川普政府則以可能加徵汽車關稅作為談判籌碼。在期中選舉前夕，東京與華府同意開始就雙邊貿易協定進行談判，這項安排讓日本得以暫時避免被立即調升關稅。

川普 軍費 期中選舉

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