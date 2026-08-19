北韓說話了！譴責美韓聯合軍演 隻字未提川普

路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普。

北韓中央通信社（KCNA）表示，美韓行動將加劇朝鮮半島及乃至亞太地區的緊張局勢，但未具體說明可能採取的措施。平壤一向譴責美韓軍演具有敵意；華府與首爾則強調，演習屬防禦性質，旨在維持因應北韓軍事威脅的必需戰備。

路透另引述南韓媒體報導，駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）18日拜訪南韓國防部，討論縮減軍演規模的計畫。

川普16日下令縮減美韓年度聯演「乙支自由之盾」，理由是不希望向北韓傳遞錯誤訊息，且與北韓領導人金正恩關係很好。事後軍演如期舉行，川普續於17日稱金正恩已回應，但未透露具體細節。