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北韓說話了！譴責美韓聯合軍演 隻字未提川普

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓中央通信社6月23日公布北韓領導人金正恩出席朝鮮勞動黨第九屆中央委員會第二次全體會議。路透
北韓中央通信社6月23日公布北韓領導人金正恩出席朝鮮勞動黨第九屆中央委員會第二次全體會議。路透

路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普

北韓中央通信社（KCNA）表示，美韓行動將加劇朝鮮半島及乃至亞太地區的緊張局勢，但未具體說明可能採取的措施。平壤一向譴責美韓軍演具有敵意；華府與首爾則強調，演習屬防禦性質，旨在維持因應北韓軍事威脅的必需戰備。

路透另引述南韓媒體報導，駐韓美軍司令部司令布朗森（Xavier T. Brunson）18日拜訪南韓國防部，討論縮減軍演規模的計畫。

川普16日下令縮減美韓年度聯演「乙支自由之盾」，理由是不希望向北韓傳遞錯誤訊息，且與北韓領導人金正恩關係很好。事後軍演如期舉行，川普續於17日稱金正恩已回應，但未透露具體細節。

北韓 美韓 川普

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大砍美韓軍演 川普稱金正恩有回應

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