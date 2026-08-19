俄揚言報復挺烏 英相：繼續百分百支持烏克蘭不變

烏克蘭今年以來加大對俄羅斯境內的深入打擊，並有英國生產的無人機參與，俄方揚言報復。英國首相柏南今天表示，英國將繼續「百分之百」支持烏克蘭，英國與烏克蘭不是勢利之交。

柏南（Andy Burnham）告訴聯訪媒體，英國只是在做英國一直以來皆表示會去做的事，也就是向烏克蘭提供百分之百的支持、支援烏克蘭抵抗非法侵略。

柏南說，烏克蘭需要的時候，英國就會在那裡，「這不會改變」。英國的立場一向是支援烏克蘭實行自我防衛；自俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭以來，歷任英國首相皆抱持同樣立場，這樣的情況也適用他任內。

英國「泰晤士報」（The Times）15日報導，軍工大廠英國航太系統公司（BAE Systems）的一家子公司，以及另一家基於安全理由名稱未被公開的英國企業，它們生產的無人機被大量用於烏克蘭對俄羅斯境內的深入打擊。這類行動的打擊目標在過去幾個月涵蓋煉油設施、海軍基地、倉儲和物流網絡等，對俄羅斯經濟形成壓力。

俄烏戰爭全面爆發後，英國是率先向烏克蘭提供長程打擊武器的西方國家，在前首相蘇納克（RishiSunak）任內啟運。

「泰晤士報」發布相關報導後，俄羅斯國內有鷹派名嘴主張對英國發動核武攻擊。俄羅斯駐英大使館則是17日透過位於社群媒體Telegram的官方頻道發布俄、英語貼文，聲稱倫敦當局在虛情假意自稱追求和平的同時，刻意讓局勢升高，因此成為共犯和幫凶，並假他人之手尋求盡可能對俄羅斯造成最大損害。

貼文揚言，這樣的行為勢必會有後果，倫敦當局必得付出代價；英國對烏克蘭的支持越重大、捲入戰事越深，代價就越高。

英國國防部一名發言人表示，英國致力提供烏克蘭所需軍備，以支援烏克蘭自我防衛、抵抗非法侵略。英國政府有決心反抗俄羅斯在烏克蘭境內、針對英國與盟友的侵略活動，這一點不容置疑。

發言人強調，英國將堅定與烏克蘭同在，直到烏克蘭勝利。