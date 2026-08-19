快訊

白宮戰略大轉彎！川普喊停伊朗談判 改用時間逼德黑蘭低頭

準「沙德爾」颱風未來7天朝沖繩進逼 粉專：強度可達中颱

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】習近平訪美峰會 豈容華盛頓怠慢

聯合報／ 張競／中華戰略學會資深研究員
中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。路透
中國國家主席習近平預計9月訪美，會晤美國總統川普，這將是川習今年第二次會面。路透

最近曾有媒體報導，中國大陸主管對美事務官員在習近平九月出訪美國前，對於川普政府內部各部會與機構間缺乏協調，致使諸多準備作業無法順利完成極為頭痛。特別是對於高峰對話以及相關協議，整個草擬準備與幕僚作業進程極不理想，更讓北京認為華盛頓高層無法統合內部歧見，在多頭馬車各行其是狀況下，就連最基本禮賓接待規格程序，再加上峰會議題與協議文件都難以敲定確認。

迄至目前為止，北京與華盛頓雙方在習近平預定出訪美國前，仍然就多項經貿議題不斷出招對抗，各種制裁措施毫不相讓，此種對立態度強硬態勢，讓諸多國際政治觀察家與外交評論者，紛紛跌落眼鏡確實相當意外。

此因不論是美國與大陸學界及政壇，原先都篤信北京與華盛頓應該存在高度默契，在習近平啟程前，儘量透過釋放正面信號，塑建有利氛圍，期能運用習近平與川普高峰會，達成有助於期中選舉經貿協議，並藉由此等利多消息，進行政治動員經營選舉票房。

基於目前北京與華盛頓雙方並未依據各方所預期軌跡運行，諸多出身中國大陸流亡海外異議人士，原本就希望習近平出訪遭遇美方冷落對待，甚至期待川普在峰會對話臨時提出談判條件，最後讓習近平受到折辱挫敗，讓其灰頭土臉無功而返，進而影響北京政局發展。

有心攪局者看到此等態勢當然見獵心喜，開始配合雙方前置作業協調不順媒體報導，逐漸釋出各種荒誕傳言，甚至此等網路放話居然離奇到聲稱美國將刻意安排接待禮賓規格大打折扣，以便在氣勢上搶得先機，並順勢獲得談判有利地位。

針對此種流言蜚語，吾人必須認識到，大國領袖峰會向來就是遵循「成交才能成局，成局才能成行」規則運轉。假若當初未曾就雙方互訪期待達成協議基本架構獲得共識，絕對就不可能讓川普在五月出訪北京，並讓習近平在九月回訪之行程安排浮上檯面。

當然配合出訪期間高峰對話所希望達成協議，都要經過承辦幕僚、業務主管以及政務首長逐級協調，並在出訪前就獲得確認。最後在高峰對話時，原則上都是照表操課遵循劇本依序走位，依據雙方協議與講稿發言。誠然就目前看來，可能在枝節條款與文字仍須雙方繼續協商調整，但基本架構應該早就定案。

只要讀過外交史，就會理解古今中外各國接待來使，禮賓過程與規格最能適當展現國家實力，對於外國使節怠慢無禮，甚至堅持讓對方採行其所無法接受禮節規範，最後惹起戰端，確實不乏歷史殷鑑。同樣更有因為使節所攜外交文書遣辭用字不當，最後讓雙方關係破裂，甚至因此交鋒歷史案例。當然更有在禮賓規格過度鋪張，讓來使看破手腳與國力虛實，最後天朝盛世假象破滅，讓外敵輕視入侵血腥史實。

雖然仍有好事之徒，針對美國政府應對習近平來訪禮賓規格與接待水準胡亂臆測。但是說實在話，依據美國身為大國強權，同時中國大陸當前在國際社會國家實力，華盛頓絕對不會在此等基本規範上犯下錯誤，假若在禮賓規格與程序有所怠慢，最後必然是美國政府大失顏面，國際強權絕對不會小鼻子小眼睛，在此種外交禮節去亂搞花樣。

但為何北京與華盛頓雙方針對習近平出訪美國前置作業，整體進程仍會發生協調不順情況，其實真正原因就是在於川普團隊本身結構所存在弱點；川普本身在政務運作上說起來並不尊重體制運作，白宮幕僚群希望藉由挾天子以令諸侯大權獨攬；再加上國務院、商務部與財政部各個部會山頭林立，相互爭權與爭寵，而川普又將統合全局之國安會組織弱化，因此才會讓各方勢力獲得順勢操作空間。

當然此等權力與發言地位爭奪戰亦受到未來政治前景發展影響，特別是有意競逐川普接班人之副總統范斯與國務卿魯比歐，多方較勁明爭暗鬥處處互別苗頭，更讓不重視體制運作之川普政府團隊諸多政務推動過程窒礙難行。再加上川普本身目前已經被中東戰局深陷泥淖搞到焦頭爛額，自然就不會投注太多心力去處理並非當務之急政治議程；因此習近平出訪所涉協議文件，優先順序自然就不會找到插隊機會，所以才讓北京與華盛頓協調時，面對無人積極應對感到相當無奈。

 不過天下事總是船到橋頭自然直，醜媳婦總是要見公婆；以中國大陸當前國際地位，再加上川普選在九月下旬邀請習近平出訪美國，自然就是希望透過峰會對話與協議獲得正面結果，以便有助於期中選舉。因此與其糾結在媒體報導當前雙方協調進程並不理想，毋寧認真思考各項結構性條件，就會看出習近平訪美峰會，豈容華盛頓怠慢之客觀事實。

習近平 華盛頓 訪美

延伸閱讀

行程曝光！習近平九月訪美快閃 傳不赴聯大

川普縮減美韓軍演規模 川金再墜愛河？法新社整理北韓現況一覽

談判卡關 爆川普直接找幕後伊朗軍方 反被伊斥「幻覺」

川普為何揚言炸爛阿曼？美媒：不滿盟邦沒幫忙 部分幕僚疑暗助伊朗

相關新聞

行程曝光！習近平九月訪美快閃 傳不赴聯大

政治新聞媒體POLITICO十七日報導，中國大陸國家主席習近平九月訪美將在華府與美國總統川普會面，但不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

大砍美韓軍演 川普稱金正恩有回應

美國總統川普十七日表示，他下令縮減美國與南韓的年度軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時再度將矛頭指向南韓，指控南韓總統李在明不願就美伊戰事提供協助。

北韓說話了！譴責美韓聯合軍演 隻字未提川普

路透報導，北韓官媒北韓中央通信社19日譴責美韓聯合軍演，稱將繼續行使自衛權，因應來自南韓與美國的威脅；北韓這篇評論報導隻字未提美國總統川普。

衛星影像15分鐘送到前線 烏軍縮短擊殺鏈

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：15分鐘看見敵人 烏克蘭如何把衛星變士兵眼睛 頭條二：庫許納先見哈瑪斯再會內唐亞胡 加薩談判仍卡關 頭條三：輝達最高1050億美元 力挺OpenAI資料中心

核武問題打伊朗哄北韓 川普盤算恐再落空

美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。紐約時報報導，專家指出，川普面對核武問題，對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。七年前川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今恐再度失敗，因為有伊朗這個前車之鑑，金正恩認定核武才是保命符。

日防相關切：美日韓合作至關重要

美國總統川普下令縮減美韓軍演規模，日本防衛大臣小泉進次郎十八日強調美日韓三邊安全合作對區域穩定「至關重要」，澳洲防長馬勒斯則表示，澳方「高度關切」北韓核子計畫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。