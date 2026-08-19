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阿聯控伊朗發射彈道飛彈 稱作好準備因應威脅
阿拉伯聯合大公國（UAE）今天表示軍方偵測到伊朗朝阿聯領土發射的2枚彈道飛彈，表示將做好準備因應威脅，當局稍早已發出手機警報通知民眾「潛在飛彈威脅」。
綜合法新社與路透社報導，這是阿聯國防部數月以來首次偵測到伊朗射向該國的彈道飛彈。伊朗暫未對此發表置評。
國防部在社群媒體X平台發布聲明指出：「阿聯防空部隊偵測到伊朗朝本國發射的2枚彈道飛彈，第1枚掉落在領海外，第2枚落在領海內」，並表示已做好準備應對任何威脅。
國防部發布這項聲明約2小時前，阿聯內政部已發出簡短手機警報提醒民眾「潛在飛彈威脅」。
手機警報顯示：「基於當前情勢面臨潛在飛彈威脅，請立即前往最近的安全建物尋找安全處避難。」這則警報不久後隨即解除。
繼6月誤發警報和7月針對一場最終未進入該國領土的攻擊發布警報後，這是阿聯首次發布這類警報；上一次發出飛彈警報是在5月初。
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