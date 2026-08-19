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川普威脅伊朗沒兌現 挨批削弱美國威信

聯合報／ 編譯季晶晶盧思綸／綜合報導

美伊停火六十天協議十七日到期，美國總統川普表明無意延長，原定利用休戰期促成持久和平的計畫落空。川普近期多次威脅要對伊朗和阿曼動武以打通荷莫茲海峽，卻未能兌現。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，這種「光說不練」模式正削弱美國威信，可能讓伊朗、阿曼更加看衰川普。

川普十七日被問到是否尋求延長六月簽署的美伊諒解備忘錄時，直接回答「不會」。美伊這份十四點備忘錄要求「所有戰線，包括黎巴嫩」停止敵對行動，並確保荷莫茲海峽自由通行。但上周末以色列報復真主黨攻擊，再度發動空襲，黎巴嫩衝突再起。

荷莫茲海峽也仍然關閉。川普十七日再次宣示將把荷莫茲海峽納為美國領土，還說美方已全面掌控這條戰略水道。而伊朗另與阿曼磋商荷莫茲海峽管理安排，美國未參與其中。伊朗外交部發言人巴格赫里表示已敲定「航運地圖」。

川普直接把矛頭指向阿曼。他日前接受專訪時警告，如果阿曼礙事，美國「就把他們炸個稀巴爛」，但沒說明什麼行動會觸發美國攻擊。川普五月已警告阿曼必須守規矩，否則美國就把阿曼炸掉。

華府智庫大西洋理事會研究員史旺森認為，川普這番言論只是在發洩對戰爭僵局的挫折，顯示他束手無策，「川普只是本能地四處發火，這次阿曼成了箭靶」。

川普近幾個月多次對伊朗劃下動武紅線，最後卻都臨陣退縮。他似乎已被看破手腳，伊朗態度更加強硬，一名伊朗高層官員十七日告訴路透，伊美談判停滯，伊朗將伺機轉為「全面進攻」軍事態勢，若外交努力失敗就發動「及時且精準」軍事攻擊，突破美國海上封鎖。

史旺森指出，川普仍有幾個選項，包括繼續經濟施壓、在美國彈藥吃緊之際擴大攻打伊朗，或重返談判尋求協議。川普最後也可能把海峽問題丟給波斯灣盟友，「不論是出於主動還是無能，美國可能戴上眼罩不再理會，讓波斯灣國家自己去處理」。

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