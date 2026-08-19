核武問題打伊朗哄北韓 川普盤算恐再落空

美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。紐約時報報導，專家指出，川普面對核武問題，對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。七年前川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今恐再度失敗，因為有伊朗這個前車之鑑，金正恩認定核武才是保命符。

研究北韓與伊朗核計畫的喬治華盛頓大學學者利特沃克說，美國正與接近核武門檻的伊朗交戰，卻在安撫已能使用核武攻擊美國本土的北韓獨裁者，對兩國採取截然不同的態度。

紐時指出，美國早在一九八○年代末就關注北韓核問題，遠早於伊朗核問題。一九九四年北韓驅逐國際核查人員後，柯林頓政府一度考慮攻擊寧邊核設施，後來由前總統卡特與時任北韓領袖金日成達成協議，美國代建民用反應爐換取北韓凍結核計畫，但協議最終破局。北韓二○○六年首次核試爆，最近一次在二○一七年，至今累計六次。

二○一八年，川普與金正恩展開領袖外交，新加坡峰會後川普宣稱北韓很快就會廢除核計畫，還在白宮秀出金正恩來信。然而川金三度會面仍無具體成果，時任國安顧問波頓後來指川普準備不足，金正恩也拒絕拆除寧邊以外的核設施。

此後平壤並未停下腳步，估計北韓如今擁有約六十枚核彈，以及射程足以打擊美國本土的飛彈。曾參與北韓談判的美國國務院前外交官魏特說，若川普再度推動川金會，「可能會是一場災難」，如今的金正恩無意改善對美關係，只想保有核武、支援俄羅斯並威脅南韓。

白宮前官員、喬治城大學教授車維德也說，金正恩密切關注伊朗戰爭，這場戰事讓北韓更加認定，發展核武才能避免軍事攻擊。