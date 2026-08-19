快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

核武問題打伊朗哄北韓 川普盤算恐再落空

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。紐約時報報導，專家指出，川普面對核武問題，對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。七年前川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今恐再度失敗，因為有伊朗這個前車之鑑，金正恩認定核武才是保命符。

研究北韓與伊朗核計畫的喬治華盛頓大學學者利特沃克說，美國正與接近核武門檻的伊朗交戰，卻在安撫已能使用核武攻擊美國本土的北韓獨裁者，對兩國採取截然不同的態度。

紐時指出，美國早在一九八○年代末就關注北韓核問題，遠早於伊朗核問題。一九九四年北韓驅逐國際核查人員後，柯林頓政府一度考慮攻擊寧邊核設施，後來由前總統卡特與時任北韓領袖金日成達成協議，美國代建民用反應爐換取北韓凍結核計畫，但協議最終破局。北韓二○○六年首次核試爆，最近一次在二○一七年，至今累計六次。

二○一八年，川普與金正恩展開領袖外交，新加坡峰會後川普宣稱北韓很快就會廢除核計畫，還在白宮秀出金正恩來信。然而川金三度會面仍無具體成果，時任國安顧問波頓後來指川普準備不足，金正恩也拒絕拆除寧邊以外的核設施。

此後平壤並未停下腳步，估計北韓如今擁有約六十枚核彈，以及射程足以打擊美國本土的飛彈。曾參與北韓談判的美國國務院前外交官魏特說，若川普再度推動川金會，「可能會是一場災難」，如今的金正恩無意改善對美關係，只想保有核武、支援俄羅斯並威脅南韓。

白宮前官員、喬治城大學教授車維德也說，金正恩密切關注伊朗戰爭，這場戰事讓北韓更加認定，發展核武才能避免軍事攻擊。

伊朗 北韓 川普

延伸閱讀

同樣擁核美國卻打伊朗哄北韓！川普向金正恩拋媚眼恐沒用 專家揭原因

對北韓示好、對伊朗動武 川普雙標策略會走向相同結局？

川普縮減美韓軍演規模 川金再墜愛河？法新社整理北韓現況一覽

喊話大砍美韓軍演 川普：不想向北韓釋錯誤訊號

相關新聞

川普威脅伊朗沒兌現 挨批削弱美國威信

美伊停火六十天協議十七日到期，美國總統川普表明無意延長，原定利用休戰期促成持久和平的計畫落空。川普近期多次威脅要對伊朗和阿曼動武以打通荷莫茲海峽，卻未能兌現。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，這種「光說不練」模式正削弱美國威信，可能讓伊朗、阿曼更加看衰川普。

核武問題打伊朗哄北韓 川普盤算恐再落空

美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。紐約時報報導，專家指出，川普面對核武問題，對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。七年前川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今恐再度失敗，因為有伊朗這個前車之鑑，金正恩認定核武才是保命符。

日防相關切：美日韓合作至關重要

美國總統川普下令縮減美韓軍演規模，日本防衛大臣小泉進次郎十八日強調美日韓三邊安全合作對區域穩定「至關重要」，澳洲防長馬勒斯則表示，澳方「高度關切」北韓核子計畫。

大砍美韓軍演 川普稱金正恩有回應

美國總統川普十七日表示，他下令縮減美國與南韓的年度軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時再度將矛頭指向南韓，指控南韓總統李在明不願就美伊戰事提供協助。

行程曝光 習近平訪美快閃 傳不赴聯大

政治新聞媒體POLITICO十七日報導，中國大陸國家主席習近平九月訪美將在華府與美國總統川普會面，但不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。