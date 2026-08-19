日防相關切：美日韓合作至關重要

美國總統川普下令縮減美韓軍演規模，日本防衛大臣小泉進次郎十八日強調美日韓三邊安全合作對區域穩定「至關重要」，澳洲防長馬勒斯則表示，澳方「高度關切」北韓核子計畫。

法新社報導，正在澳洲訪問的小泉進次郎說：「日本正面臨戰後最嚴峻且複雜的安全環境，日、美、韓三國合作，對本地區和平與穩定至關重要。」

被問及川普縮減美韓軍演，澳洲國防部長馬勒斯表示，澳洲對於北韓核子及飛彈計畫「非常擔憂」，「我認為我們當前所處的世界充滿諸多挑戰，其中北韓是造成不少挑戰的主因」。

馬勒斯與小泉還宣布深化軍事合作，包括日本將使用澳洲靶場測試極音速飛彈，以及共同開發新的雷射偵測系統。

馬勒斯表示，根據雙方達成的新協議，未來十年日本使用澳洲飛彈靶場已有更完善和深入安排。馬勒斯指出，雙方先前便已談過「澳洲能在多方面提供日本戰略縱深，而使用我們的靶場便是其一 」。

小泉對此表示歡迎。他說：「日本自衛隊若能在澳洲試射遠程飛彈，例如極音速飛彈，會是一項開創性發展。我們也將加速討論來實現這個目標。」

馬勒斯和小泉還宣布，澳日兩國將合作進行「南方鷹鴞」計畫，共同開發偵測可能威脅的雷射系統。馬勒斯表示，這項計畫包括開發可置於陸上和近岸作戰平台的加強型雷射能力。

澳洲和日本眼見中國勢力日增，已加強國防合作。雙方去年達成採購協議，澳洲將在十年內支付一百億澳元（約台幣二二七○億元）取得一批日本匿蹤巡防艦，是日本二戰以來最大規模國防出口案之一。