快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

日防相關切：美日韓合作至關重要

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普下令縮減美韓軍演規模，日本防衛大臣小泉進次郎十八日強調美日韓三邊安全合作對區域穩定「至關重要」，澳洲防長馬勒斯則表示，澳方「高度關切」北韓核子計畫。

法新社報導，正在澳洲訪問的小泉進次郎說：「日本正面臨戰後最嚴峻且複雜的安全環境，日、美、韓三國合作，對本地區和平與穩定至關重要。」

被問及川普縮減美韓軍演，澳洲國防部長馬勒斯表示，澳洲對於北韓核子及飛彈計畫「非常擔憂」，「我認為我們當前所處的世界充滿諸多挑戰，其中北韓是造成不少挑戰的主因」。

馬勒斯與小泉還宣布深化軍事合作，包括日本將使用澳洲靶場測試極音速飛彈，以及共同開發新的雷射偵測系統。

馬勒斯表示，根據雙方達成的新協議，未來十年日本使用澳洲飛彈靶場已有更完善和深入安排。馬勒斯指出，雙方先前便已談過「澳洲能在多方面提供日本戰略縱深，而使用我們的靶場便是其一 」。

小泉對此表示歡迎。他說：「日本自衛隊若能在澳洲試射遠程飛彈，例如極音速飛彈，會是一項開創性發展。我們也將加速討論來實現這個目標。」

馬勒斯和小泉還宣布，澳日兩國將合作進行「南方鷹鴞」計畫，共同開發偵測可能威脅的雷射系統。馬勒斯表示，這項計畫包括開發可置於陸上和近岸作戰平台的加強型雷射能力。

澳洲和日本眼見中國勢力日增，已加強國防合作。雙方去年達成採購協議，澳洲將在十年內支付一百億澳元（約台幣二二七○億元）取得一批日本匿蹤巡防艦，是日本二戰以來最大規模國防出口案之一。

美日 北韓 小泉進次郎

延伸閱讀

川普縮減美韓軍演 日澳防長齊表達對北韓憂慮

小泉訪坎培拉達新協議 日本將在澳洲試射極音速飛彈

惡搞美韓軍演…川普誠信再減 印太盟友不安

川普縮減美韓軍演規模 川金再墜愛河？法新社整理北韓現況一覽

相關新聞

川普威脅伊朗沒兌現 挨批削弱美國威信

美伊停火六十天協議十七日到期，美國總統川普表明無意延長，原定利用休戰期促成持久和平的計畫落空。川普近期多次威脅要對伊朗和阿曼動武以打通荷莫茲海峽，卻未能兌現。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，這種「光說不練」模式正削弱美國威信，可能讓伊朗、阿曼更加看衰川普。

核武問題打伊朗哄北韓 川普盤算恐再落空

美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。紐約時報報導，專家指出，川普面對核武問題，對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。七年前川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今恐再度失敗，因為有伊朗這個前車之鑑，金正恩認定核武才是保命符。

日防相關切：美日韓合作至關重要

美國總統川普下令縮減美韓軍演規模，日本防衛大臣小泉進次郎十八日強調美日韓三邊安全合作對區域穩定「至關重要」，澳洲防長馬勒斯則表示，澳方「高度關切」北韓核子計畫。

大砍美韓軍演 川普稱金正恩有回應

美國總統川普十七日表示，他下令縮減美國與南韓的年度軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時再度將矛頭指向南韓，指控南韓總統李在明不願就美伊戰事提供協助。

行程曝光 習近平訪美快閃 傳不赴聯大

政治新聞媒體POLITICO十七日報導，中國大陸國家主席習近平九月訪美將在華府與美國總統川普會面，但不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。