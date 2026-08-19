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大砍美韓軍演 川普稱金正恩有回應

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國和南韓正進行「乙支自由護盾」軍演，駐韓美軍十八日在南韓漣川郡接近北韓的一處河面演練。美聯社
美國和南韓正進行「乙支自由護盾」軍演，駐韓美軍十八日在南韓漣川郡接近北韓的一處河面演練。美聯社

美國總統川普十七日表示，他下令縮減美國與南韓的年度軍事演習後，北韓領導人金正恩已回應他的接觸，川普同時再度將矛頭指向南韓，指控南韓總統李在明不願就美伊戰事提供協助。

路透報導，川普在白宮橢圓辦公室發表談話時，被問到為何金正恩沒有回應他的接觸，川普說，「你怎麼知道他沒回應，有啊，他有」。

川普說雙方交流「很正面」，但沒有透露進一步細節。他說：「金正恩一直非常尊重我，我們見過很多次，實際上主要有兩次，交談並共度時間。我了解他，他也了解我。」

川普還表示，他曾經親自聯絡南韓總統李在明，要求南韓支援美國對伊朗的行動，「我們不需要租金方面的幫助。但如果你願意，就在伊朗問題上幫我們一把」。

川普說，李在明拒絕提供協助。川普表示：「我們有三萬九千名軍人駐在那裡，保護你們免受隔壁鄰居金正恩的威脅，你們卻不願意幫助我們，協助一場在伊朗非常容易的軍事行動。」

他說：「他們不想參與保衛荷莫茲海峽，而他們大部分的石油都從那裡取得，百分之五十的石油來自那裡，但他們卻不想參與。為什麼是我們在做？所以我想要的只有公平。我跟南韓處得很好，但我們不能到處保護所有國家，尤其是他們不願意幫我們的時候。」

對於川普宣稱金正恩有所回應，南韓統一部表示，「無法核實華盛頓和平壤之間交流的具體內容」。

南韓官員表示，美韓為期十一天的「乙支自由護盾」軍演已按計畫開始，他們希望川普和金正恩的私人情誼能促使他們重返談判桌。

南韓青瓦台十八日表示，這些演習並無「任何攻擊北韓或加劇朝鮮半島緊張局勢的意圖」。

北韓先前曾抨擊美韓軍演，但軍演十七日開始後北韓尚未公開回應。

美國政治新聞網POLITICO報導，三名知情人士透露，川普決定縮減美韓軍演，部分原因是不滿南韓未履行去年承諾的三千五百億美元投資。此外，南韓監管機構六月對美國電商公司酷澎處以超過四億美元罰款，也讓美方不滿。

金正恩 川普 軍演

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