行程曝光 習近平訪美快閃 傳不赴聯大

政治新聞媒體POLITICO十七日報導，中國大陸國家主席習近平九月訪美將在華府與美國總統川普會面，但不會順道前往紐約參加聯合國大會發表演說。

報導引述四名熟悉習近平行程的人士透露，習近平預計九月廿四日在華府與川普會面，但無意參加九月廿二日開始的聯合國大會一般性辯論。

習近平這次訪美行程，將僅限於九月廿四日在白宮與川普會面。

一名因外交敏感性而要求匿名的知情人士表示：「習近平可能於九月廿三日晚間抵達美國，他不會參加聯合國大會，並於廿五日離境。他實際上只有廿四日在白宮進行一天的會談。」

報導表示，美國國務院將相關詢問轉交白宮。白宮發表聲明，確認習近平將於九月廿四日訪問白宮，但拒絕就習近平在美期間的其他可能行程發表評論。

習近平決定不參加聯合國大會，似乎讓外交圈感到意外。華府外交圈先前曾廣泛推測，習近平可能會利用出席聯大的機會，宣揚中國和平發展的國際倡議，藉此與美國持續對伊朗發動戰爭形成對比。

一名駐華府的歐盟外交官表示：「當九月廿四日川習高峰會日期最初公布時，人們就指出，中方提出這個日期可能是為了讓習近平也能前往紐約參加聯大。」

這名外交官還說，駐紐約外交官也注意到，北京尚未向紐約派遣先遣小組，而這通常是習近平出訪前的準備工作。

中國駐美大使館以及美國駐聯合國代表團均未回應置評請求。

習近平上次親自前往紐約並在聯大發表演說是在二○一五年，當時是為了紀念聯合國成立七十周年。二○二一年新冠疫情高峰期，習近平曾透過視訊向聯大發表演說，並在演說中間接提及美軍一個月前撤離阿富汗的失敗，藉此向發展中國家推銷以中國經濟發展模式為核心、非美國主導的世界新秩序。

七十三歲的習近平今年安排海外行程相對較少。今年上半年習近平在北京會見至少廿一位外國領袖，但他今年至今只出訪一次，就是六月八日至九日前往平壤與北韓領導人金正恩會面。

習近平將出席八月底在吉爾吉斯舉行的上海合作組織峰會，而中方尚未正式宣布他是否出席九月十二日至十三日在印度新德里舉行的第十八屆金磚國家峰會。

去年習近平多次外訪，曾在四月訪問東南亞越南、馬來西亞和柬埔寨三國，五月訪俄羅斯，六月到哈薩克，十月則出席在南韓慶州舉行的亞太經合會峰會並與川普會面，是兩人時隔六年首度面對面會晤。