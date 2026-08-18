加拿大亞伯達省推獨立公投第一步 無論成敗都是傷害

加拿大亞伯達省民於10月19日將對是否應脫離加拿大，而走向獨立之路做出第一步選擇。此公投就算過關也不代表亞伯達省（Alberta）就能獨立，但從公投啟動的第一天開始，就代表亞省陷入一種不確定性，對經濟造成巨大影響。

10月19日的公投選票上會寫著：「亞伯達是否應繼續作為加拿大的一省，或者是否應啟動法律程序，進一步舉行一場具有約束力的公投，決定亞伯達是否應脫離加拿大？」

換句話說，這個所謂的「獨立公投」只是一次「公投的公投」（referendum on a referendum）。

去年底反對亞伯達省獨立的組織收集到逾45萬個請願簽名，今年5月支持獨立的組織也收集到逾30萬個請願簽名，對一個人口僅略高於500萬的省分而言，75萬是一個相當龐大的數字，省政府不得不有所回應。

亞伯達省長戴思敏（Danielle Smith）雖然公開表達她支持亞伯達繼續留在加拿大，但她領導的聯合保守黨的鐵票倉之一就是分離主義者，故戴思敏刻意降低了公投門檻，讓獨立公投有機會搬上檯面正式被討論。

亞伯達省擁有全球第4大已探明石油儲量，是加拿大最富裕省分之一。根據聯邦政府的「平衡撥款」制度，從全國各省收到的稅金會依各省財政能力而撥款分配，以幫助財政能力較弱的省分，亞省是「淨貢獻者」冠軍，魁北克省則是每年「淨享受者」第一名。數十年來，當地不少居民一直認為，亞伯達從聯邦政府獲取的回饋和重視度遠低於該省對加拿大經濟繁榮做出的貢獻。

這股不滿情緒可以追溯到1980年。

當時加拿大總理皮耶．杜魯道（Pierre Trudeau，常被稱為老杜魯道）政府推出「國家能源計畫」（National Energy Program），將國內石油價格限制在低於國際市場的水準，同時將部分石油收益重新導向聯邦政府。

該政策到1985年被撤銷，但期間對亞伯達經濟造成嚴重衝擊，因為當時有不少石油公司撤資，導致該省失業率大幅上升，從1980年的不到4%，到1984年最高達12.4%，有統計顯示，亞省在國家能源計畫實施期間損失的收入，最高達1000億加元（約新台幣2.3兆元）。

近年來，加拿大的氣候政策進一步加劇這種情緒，包括碳稅、石油產業排放上限，以及輸油管道建設頻頻受阻等問題，都激化了亞省人的不滿情緒。

從法律角度而言，亞伯達若要真正脫離加拿大，面臨的障礙遠比一次公投複雜。

卑詩省法律援助機構Access Pro Bono資訊官吉米言對中央社說，在國際法下，所有人民都享有「民族自決權」，也就是決定自身政治、經濟及文化未來的權利。但在殖民統治以外的情況下，這項權利通常被理解為在現有國家框架內實現自治，而不是一項可以任意脫離主權國家的權利。

法律專家普遍認為，除非符合極端例外情況，如嚴重殖民壓迫或大規模人權侵害，國際法才會支持一個省或次級行政區要脫離國家主權。富裕繁榮的亞伯達省，顯然不符合這個標準。

吉米言說，加拿大憲法同樣不存在「省分可單方面宣布獨立」的權利。

事實上，在1995年魁北克獨立公投以微弱劣勢失敗後，加拿大最高法院對一省分如何合法地脫離加拿大給出明確指引，也就是如果一個省針對清楚明確的分離問題，取得清楚而明確的多數支持，那麼聯邦政府便負有憲法上的義務，本著善意與該省協商其未來的憲政地位。

2000年，加拿大國會通過「清晰法案」（ClarityAct），進一步規範相關程序。根據該法，分離公投的問題必須清楚明確，而支持獨立的一方也必須取得「清楚的多數」。

至於多少票才算「清楚的多數」，最終判斷權則掌握在加拿大眾議院。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）已經釋出訊號，認為單純的「50%加1票」未必足以支持一個省脫離加拿大。

無論如何，就算10月的公投獲得成功，這也只是邁向獨立運動漫長過程的開始。真正脫離加拿大，需要透過憲法協商及修憲程序完成，涉及聯邦及其他省分的立法機關。這將是一個高度複雜、涉及多方利益的政治與法律過程，可能歷時多年，且在多個階段都可能遭到阻擋。

糟糕的是，無論公投結果如何，亞伯達省都將面臨嚴重的經濟衝擊。

加拿大昆特蘭理工大學（Kwantlen PolytechnicUniversity）商學院教授張國任對中央社說，就算獨立公投遭否決，也不意味著分離主義者的訴求會消失，一如魁北克獨立公投2次失敗，但獨立聲浪從未斷過，「金融投資界最怕的就是不確定性，分離運動成了亞伯達省經濟發展的一個變數，這可不是好事」。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，卡加利商會今年6月公布的報告指出，亞省若脫離加拿大，可能引發企業外移，並使該省經濟規模每年縮減約620億加元（約新台幣1.4兆元）。

麥尤恩大學（MacEwan University）商學教授弗雷雷-吉布（Carlos Freire-Gibb）也說，當一個地區未來的制度安排無法確定時，外國、加拿大及亞省企業都可能理性地延後投資，魁北克、西班牙加泰隆尼亞及英國脫歐都曾出現類似情況。