快訊

卓榮泰又不副署 韓國瑜說重話：執政權再大…都大不過憲法

78歲老翁遭砂石車撞擊不治 疑閃臨停小貨車變換車道

川普突然討好金正恩 美媒社論：難怪亞洲會疑美

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國總統川普突然下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情。這項決定事先似乎沒有和南韓協調，恐再加深亞洲盟友的焦慮。歐新社
美國總統川普突然下令縮減與南韓的年度大型軍演，理由是不想破壞和北韓領導人金正恩的好交情。這項決定事先似乎沒有和南韓協調，恐再加深亞洲盟友的焦慮。歐新社

川普一向行事魯莽，如今意外向北韓獨裁者金正恩示好，不僅下令縮減美國與南韓的軍事演習，還指責南韓沒協助美國推動伊朗去核化。華爾街日報社論指出，這將助長亞洲與歐洲日益盛行的看法：美國逐漸成為不可靠的盟友。

華爾街日報社論認為，川普批評南韓的言外之意是：可能因首爾不願協助美方處理荷莫茲海峽問題，就打算削弱美國在朝鮮半島的震懾力量。不過是今年5月，美國國防部長赫塞斯才稱讚南韓在提高國防支出到GDP的3.5%展現「務實與領導力」，如今的南韓和彼時的南韓並沒什麼太大不同。

美國態度如此變化，將進一步強化亞洲歐洲覺得美國不可靠的想法，也可能讓南韓國內要求發展自身核威懾力量的聲音高漲。川普或許並非有意造成這種結果，但在看到他處理伊朗問題一變再變之後，全世界都開始質疑美國究竟還能維持影響力多久。

華爾街日報社論指出，川普或許是想藉此轉移外界對美伊在荷莫茲海峽僵局的注意力，也可能是因為美軍武器庫與兵力部署已經吃緊，因此試圖平撫金正恩。目前，美國正把部署在西太平洋的最後一支航空母艦打擊群撤離，以接替即將返國、已經延長部署時間的林肯號。中國樂見華盛頓號離開太平洋，因為北京當局正試圖說服該區域的國家不能指望美國提供防衛。中國或許不會利用這個機會對台灣採取行動，但近來已持續加強在東海與南海對台灣、日本及菲律賓的施壓。

金正恩 川普 社論

延伸閱讀

惡搞美韓軍演…川普誠信再減 印太盟友不安

川普砍美韓軍演規模 疑尋求改善對北韓關係

喊話大砍美韓軍演 川普：不想向北韓釋錯誤訊號

彭博：南韓投資未到位 川普用軍演借題發揮

相關新聞

川普縮減美韓軍演規模 川金再墜愛河？法新社整理北韓現況一覽

美國總統川普表示，北韓領導人金正恩對他近期示好已經作出回應，繼下令縮減與南韓聯合軍事演習規模後，他再度讚揚自己與北韓領導...

川普突然討好金正恩 美媒社論：難怪亞洲會疑美

川普一向行事魯莽，如今意外向北韓獨裁者金正恩示好，不僅下令縮減美國與南韓的軍事演習，還指責南韓沒協助美國推動伊朗去核化。華爾街日報社論指出，這將助長亞洲與歐洲日益盛行的看法：美國逐漸成為不可靠的盟友。

俄軍襲烏釀10死17傷 烏克蘭620架無人機攻莫斯科州

烏克蘭官員表示，俄軍攻擊烏國哈爾科夫州，造成10死17傷。同日俄羅斯官員指出，烏軍以620架無人機攻擊俄國首都莫斯科及周...

去年8月以來第4起…菲律賓校園槍擊2死 小馬可仕悲痛下令徹查

菲律賓南部一所中學今天發生槍擊案，造成2名學生死亡，其中1人疑為槍手。菲律賓總統小馬可仕對此表示悲痛，並下令徹底調查事件...

日相高市上任後最常見外務官員、防衛居次 分析與中日關係惡化有關

「日本經濟新聞」分析日相高市早苗去年10月上台後到本月初，在各個部會之中，最常會見外務省官員，防衛省官員則居次。而高市會...

全球布署拉太開？川普縮減美韓軍演 外媒：亞洲承諾可靠度再受質疑

美國總統川普縮減與南韓聯合軍演規模的決定，加深印太盟友對於美國是否值得信任的不安。但是也有分析認為，美國對全球布署拉得太...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。