川普突然討好金正恩 美媒社論：難怪亞洲會疑美

川普一向行事魯莽，如今意外向北韓獨裁者金正恩示好，不僅下令縮減美國與南韓的軍事演習，還指責南韓沒協助美國推動伊朗去核化。華爾街日報社論指出，這將助長亞洲與歐洲日益盛行的看法：美國逐漸成為不可靠的盟友。

華爾街日報社論認為，川普批評南韓的言外之意是：可能因首爾不願協助美方處理荷莫茲海峽問題，就打算削弱美國在朝鮮半島的震懾力量。不過是今年5月，美國國防部長赫塞斯才稱讚南韓在提高國防支出到GDP的3.5%展現「務實與領導力」，如今的南韓和彼時的南韓並沒什麼太大不同。

美國態度如此變化，將進一步強化亞洲歐洲覺得美國不可靠的想法，也可能讓南韓國內要求發展自身核威懾力量的聲音高漲。川普或許並非有意造成這種結果，但在看到他處理伊朗問題一變再變之後，全世界都開始質疑美國究竟還能維持影響力多久。

華爾街日報社論指出，川普或許是想藉此轉移外界對美伊在荷莫茲海峽僵局的注意力，也可能是因為美軍武器庫與兵力部署已經吃緊，因此試圖平撫金正恩。目前，美國正把部署在西太平洋的最後一支航空母艦打擊群撤離，以接替即將返國、已經延長部署時間的林肯號。中國樂見華盛頓號離開太平洋，因為北京當局正試圖說服該區域的國家不能指望美國提供防衛。中國或許不會利用這個機會對台灣採取行動，但近來已持續加強在東海與南海對台灣、日本及菲律賓的施壓。