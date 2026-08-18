川普縮減美韓軍演規模 川金再墜愛河？法新社整理北韓現況一覽

美國總統川普表示，北韓領導人金正恩對他近期示好已經作出回應，繼下令縮減與南韓聯合軍事演習規模後，他再度讚揚自己與北韓領導人之間的關係。

法新社報導，分析人士指出，拜俄羅斯與中國至關重要的支持，以及經濟情勢持續改善之賜，金正恩的國際地位如今有所提升。針對這個核武國家的現況，法新社整理出幾項重點如下：

●與俄羅斯關係密切

北韓在國際衝突中扮演更積極角色，其在俄羅斯侵略烏克蘭議題上支持莫斯科尤其值得注意。

分析指出，平壤參戰之舉為這個貧困國家帶來經濟和軍事利益，同時累積寶貴實戰經驗。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute forNational Unification）資深研究員洪珉（Hong Min，音譯）表示，北韓「幾乎在現代戰爭的各面向上獲得實務經驗」，包括在陸、海、空軍事行動和無人機作戰上。

金正恩去年更與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一同出席北京閱兵式，彰顯其國際地位提升。

●川普曾稱川金「墜入愛河」

川普第一任期內曾經與金正恩3度會面，在高峰會中試圖達成朝鮮半島無核化協議，甚至一度宣稱雙方「墜入愛河」。然而這些會談並未取得實質進展。

這位美國總統去年10月更打破美國長年政策，公開表態北韓「某種程度上」屬於核武國家。儘管川普當時表示對於再次與金正恩會面抱持「百分之百」開放的態度，卻未獲得北韓正面回應。

分析認為，俄羅斯的關鍵奧援讓金正恩與川普互動的理由變少了。

哈佛大學亞洲中心（Harvard University Asia Center）訪問學者李成賢（Seong-Hyon Lee，音譯）告訴法新社，「現在金正恩不再需要靠握手來取得合法性，他要的是獲得確保不可逆轉的制裁解除，否則連會談之門都不會打開」。

平壤近期對美國和南韓主要安全盟友的日本增強軍力一事強烈不滿，當東京矢言「以前所未有的緊迫感和危機意識」強化防禦時，北韓隨即發射彈道飛彈。

北韓長期以來將美韓年度聯合軍演斥為入侵預演，並常在軍演前後進行飛彈試射。

川普第一任期內於2018年6月與金正恩在新加坡首次會談後，曾經宣布美方將暫停這些「挑釁性」軍演。

●經濟情勢已然改善

南韓中央銀行上個月估算，平壤去年連續第3年經濟成長超過3%，很大程度上歸功於它參與莫斯科對烏克蘭的戰事。

韓國銀行（Bank of Korea）官員向法新社表示，「擴展與俄羅斯的經濟合作是北韓去年經濟成長主要驅動力」。

在平壤遭遇多項國際制裁下，美國主要地緣政治對手的中國也是北韓主要貿易夥伴，以及外交和經濟後盾。新冠疫情過後，雙邊年貿易額據報已經恢復到近30億美元，其中北韓製造的假髮占相當大比重。

●首爾變「頭號敵人」

溫和派南韓總統李在明去年6月上任後致力推動對北接觸，與強硬派前總統尹錫悅形成對比。

但平壤拒絕其善意，將首爾稱為「最敵對國家」，並且宣布其作為核武國家的地位「不可逆轉」。

儘管如此，首爾仍持續推動交流，統一部長鄭東泳7月表示，對北韓政策已經摒棄「無核化」方針，轉向「先凍結北韓核活動」戰略。

李在明繼週末提議啟動半島終戰對話後，今天又表示，韓美聯合軍演「並無攻擊北韓或升高朝鮮半島緊張局勢意圖」。

南韓梨花女子大學教授朴元坤（Park Won-Gon，音譯）指出，若美國和北韓對話重啟，首爾仍有機會發揮「建設性支持角色」。

但他同時表示，不像川普第一任期時與北韓對話帶動兩韓關係進展，如今平壤恐選擇「繞過」首爾。