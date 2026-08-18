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俄軍襲烏釀10死17傷 烏克蘭620架無人機攻莫斯科州

中央社／ 基輔18日綜合外電報導
俄軍對距離俄國邊界約40公里的佩切尼吉村（Pechenigy）發射火箭。 法新社
俄軍對距離俄國邊界約40公里的佩切尼吉村（Pechenigy）發射火箭。 法新社

烏克蘭官員表示，俄軍攻擊烏國哈爾科夫州，造成10死17傷。同日俄羅斯官員指出，烏軍以620架無人機攻擊俄國首都莫斯科及周邊地區，是烏軍對莫斯科州發動的最大空襲之一。

法新社報導，烏國東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體上表示，俄軍對距離俄國邊界約40公里的佩切尼吉村（Pechenigy）發射火箭。

他補充道，根據初步資訊，這起事件造成10人死亡，攻擊同時造成民宅及商店毀損。另有17人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體表示，遇襲地點是一處繁忙路口，現場有郵局和商店，周圍都是住宅，「我們一定會回應俄羅斯這次攻擊」。

哈爾科夫州有部分區域被俄軍占領。自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，該州持續承受俄軍猛攻。

與此同時，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，烏克蘭今晨出動620架無人機攻擊莫斯科及周邊地區。這是烏軍對莫斯科州發動的最大規模空襲之一。

索比亞寧在通訊應用程式（App）Telegram寫道，俄軍在莫斯科州上空擊落180架無人機，緊急救援人員正在無人機墜毀現場進行處理。但他未說明是否有人傷亡或造成損失。

莫斯科州州長伏洛比約夫（Andrey Vorobyov）另行表示，無人機擊中俄國電商「野莓」（Wildberries）一棟倉庫及莫斯科附近的其他設施。

他補充道，州內至少3人受傷，包括一名10歲女童。野莓公司則表示，無人機殘骸擊中倉庫一堵牆，造成輕微損害。

包括克里米亞在內，其他幾個俄羅斯控制區亦通報遭受烏克蘭大規模攻擊。俄羅斯於2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島。

克里米亞最大電力供應商Krymenergo表示，南部多個地區在夜間遭到烏克蘭無人機襲擊，多個聚落因這波攻擊而停電。

根據聯合國（UN）統計，最近幾個月，俄烏戰爭造成的平民死亡人數，高於戰爭初期以後的其他任何時期。

烏克蘭 空襲 俄羅斯

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