小泉訪坎培拉達新協議 日本將在澳洲試射極音速飛彈

澳洲國防部長馬勒斯今天在首都坎培拉與來訪的日本防衛大臣小泉進次郎一同宣布深化軍事合作事項，包括日本將在澳洲測試極音速飛彈和其他射彈，以及共同開發新的雷射偵測系統。

法新社報導，馬勒斯（Richard Marles）表示，根據雙方達成的新協議，針對未來10年內日本使用澳洲的飛彈靶場，兩國已有更完善和深入的安排。

馬勒斯指出，雙方先前便已談過「澳洲能在多方面提供日本戰略縱深（strategic depth），而使用我們的靶場便是其一 」。

小泉對這項結果表示歡迎。他說：「日本自衛隊若能在澳洲試射遠程飛彈，例如極音速飛彈，會是一項開創性發展。我們也將加速討論來實現這個目標。」

馬勒斯和小泉還宣布，澳日兩國將合作進行一項名為「南方鷹鴞」（Boobook，又稱布布克鷹鴞）的新計畫，共同開發用來偵測可能威脅的雷射系統。

南方鷹鴞是一種澳洲貓頭鷹，如此命名凸顯其夜間視覺。馬勒斯表示，這項計畫包括開發可置於陸上和近岸作戰平台的加強型雷射能力。

澳洲和日本眼見中國勢力日增，已加強國防合作。雙方去年達成採購協議，澳洲將在10年內支付100億澳元（約新台幣2270億元）以取得一批日本匿蹤巡防艦，創下日本自二戰以來最大規模國防出口案之一。