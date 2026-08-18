去年8月以來第4起…菲律賓校園槍擊2死 小馬可仕悲痛下令徹查

菲律賓南部一所中學今天發生槍擊案，造成2名學生死亡，其中1人疑為槍手。菲律賓總統小馬可仕對此表示悲痛，並下令徹底調查事件，防止類似悲劇再次發生。

菲律賓南部大城三寶顏市（Zamboanga）雅典耀大學（Ateneo de Zamboanga University）附屬中學上午發生槍擊事件。初步調查顯示，一名9年級學生持步槍及手槍進入校園，並朝教室內的學生開槍。

一名10年級學生中彈死亡，槍手隨後飲彈自盡。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下午在社群發表聲明說，這是本不應發生的悲劇，他與死者家屬及學校社群同感悲痛。

他表示，已指示執法機關，展開全面調查事件經過，並確認未來要採取哪些措施，以避免類似事件重演。

三寶顏市長歐拉索（Khymer Adan Olaso）稍早在接受菲律賓廣播電台訪問時表示，槍手身上配掛錄影器，直播犯案過程。

歐拉索說，根據影片，槍手先射擊一名坐在講桌旁的教師，但未擊中。隨後槍手走到另一間教室開槍，造成1名學生死亡，2名學生受傷，之後飲彈自盡。

他補充，這名槍手平時「話很多」，且熱衷線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）。

「機器磚塊」可讓用戶自己設計、分享遊戲，頗受年輕世代歡迎，但因部分內容涉及暴力、危害兒童、極端主義以及其他露骨內容，已被多個國家禁止或限制功能。

另外，根據DZBB廣播電台報導，槍手的父親是三寶顏市港口安全官員，現已被「預防性停職」以利後續調查，包括犯案槍械是否為他所有。

這是菲律賓去年8月以來，至少第4起校園槍擊事件。

去年8月4日，南蘭佬省（Lanao del Sur）1名11年級學生疑因成績不及格，持槍殺害老師；去年8月7日，新埃西哈省（Nueva Ecija）1名女學生因被男友拋棄，在教室內槍殺對方後自盡。

今年6月在中部大城塔克羅班市（Tacloban City）一所公立中學，2名學生持槍在校園內射擊，造成至少3名學生死亡、約20人受傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980