日相高市上任後最常見外務官員、防衛居次 分析與中日關係惡化有關

「日本經濟新聞」分析日相高市早苗去年10月上台後到本月初，在各個部會之中，最常會見外務省官員，防衛省官員則居次。而高市會面的部會官員人數，幾乎只有前3任首相的一半。

根據「日本經濟新聞」分析，高市就任後到本月2日共286天之間，她會面的官僚累計約730人，比石破茂任內的1900人少了近6成，也約為岸田文雄、菅義偉兩任首相約1400至1500多人的一半。若在同天與同一名官員會面不只1次，還是算1人。

報導指出，高市偏好自行閱讀並吸收收到的資料，以加深理解，而非聽取口頭說明。她7月曾在社群平台X發文表示，週末「都在與堆積如山的文件奮戰」。相較之下，前首相石破茂則偏好與官僚討論。

按部會統計，與高市會面的幹部之中，若排除作為內閣輔助機關的內閣官房，最多為外務省，共233人，其次是防衛省69人；之後，依序為內閣府56人、財務省53人、經濟產業省40人。

上述5個部會管轄日本重要的政策，如外交、國防、通商、財政，均與歷任首相接觸頻繁。而高市之前的4名首相也最常跟外務省官員會面。報導分析，高市最常跟外務省官員會面的背景，是她去年11月發表「台灣有事」相關言論後，日本與中國關係惡化。

財政方面，高市打出「負責任的積極財政」，似乎與肩負財政紀律責任的財務省保持距離。然而，有不具名的高官透露，「財務省在許多案件與政府的立場不一樣，片山皋月財務大臣會直接與首相溝通」。

高市與前幾任首相相比，在各部會之中，與財務省官員會面的比例也不算低，整體而言約為7%，較安倍晉三第二次執政時期的9%低，不過比岸田文雄、石破茂、菅義偉任內的4%到6%高。

另外，經濟產業省則負責高市主打的成長戰略。報導分析，有人認為高市與經產省的關係也相當接近，從安排經產省出身的官員擔任核心幕僚，就能略知一二：像是延攬前經濟產業事務次官飯田祐二出任首相秘書官，還有安排經產省出身的佐伯耕三，擔任內閣廣報官。

關於與個別官員的會面次數，高市也著重與負責外交、安全保障，以及資訊有關的幹部會面：前5名依序為國家安全保障局長市川惠一89次、國家情報局長原和也67次、外務次官船越健裕46次、外務省亞洲大洋洲局長金井正彰34次、防衛省防衛政策局長萬浪學30次。