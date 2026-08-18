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中國大陸海警船增軍艦減 菲律賓軍方：南海行動重心轉向執法
菲律賓軍方今天表示，上半年在南海監測到的中國軍艦及海上民兵船數量減少，但海警船卻有增加，研判中國在南海的行動重心，可能正從軍事轉向海上執法。
菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）今天在例行記者會表示，根據2025年及2026年上半年監測數據，中國部署於南海的軍艦數量從100艘減至78艘，海上民兵船則從999艘降至850艘。
另一方面，中國海警船則由68艘增加至77艘，科學研究船也由33艘增加至44艘。
崔尼代表示，中國軍艦及海上民兵船數下降、海警船增加，顯示今年中方可能更著重於「執法功能」。
他也提到，中國的44艘科學研究船當中，有16艘航跡異常，顯示可能進行調查及情蒐活動，範圍涵蓋西菲律賓海、巴士海峽，一直到班哈姆高地（BenhamRise）。
崔尼代表示，這些監測數據可協助菲方掌握中國海上部署變化，作為調整船艦與飛機部署的參考，同時與菲律賓海岸防衛隊及漁業局協調，共同維護菲律賓主權及主權權利。
被問及中國海警船增加是否令人擔憂，崔尼代回應，相關變化已在預期之中，因此不會感到困擾。
他說明，菲軍持續監測這些數字，以掌握中國海上部署的方向，進而預判菲方需要如何配置力量以作因應。
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