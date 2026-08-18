全球布署拉太開？川普縮減美韓軍演 外媒：亞洲承諾可靠度再受質疑

美國總統川普縮減與南韓聯合軍演規模的決定，加深印太盟友對於美國是否值得信任的不安。但是也有分析認為，美國對全球布署拉得太開，這其實是在提醒盟友加快自我防衛腳步。

在美國與南韓部隊年度「乙支自由護盾」聯合軍演展開前數小時，川普16日在真實社群（Truth Social）發文，稱這項軍演會向北韓傳達「敵意」訊息。英國「金融時報」（Financial Times）報導，這一表態呼應平壤所稱「侵略戰爭預演」的批評。

報導指出，這項突如其來決定正值喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington）戰鬥群從太平洋駛往中東之際，使該地區在中國持續展現更具侵略性姿態同時，面臨沒有美國航艦駐守的局面。

最新情勢發生於中國國家主席習近平預計5週後訪問華府之際，已然削弱華府為安撫盟友所作努力。美方告訴盟友關注川普的實際行動，而不是他的言論。

多數專家認為美韓軍演有助於嚇阻平壤並且向中國傳達訊息。但是官員透露，川普下令縮減軍演之舉已經導致美國對區域的承諾再度引發疑慮。

川普的伊朗戰爭早已令亞洲盟國焦慮。這場戰事大幅消耗美國武器庫存，導致包括提供日本的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）等武器交貨嚴重延宕。

日本首相高市早苗去年因「台灣有事」的表態而遭到北京攻擊時，川普並未替她辯護，這也令東京感到不安。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）指出：「川普政府官員強調在亞洲『低調而堅定地強化嚇阻』，卻將關鍵彈藥和海軍戰力從亞洲調往中東，同時取消和亞洲盟國的軍演。」他還提到亞洲官員對縮減軍演帶來的影響同感憂心。

多位人士表示，相關發展已經削弱美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）在川普任內維持與盟國堅實合作的努力。太平洋司令部負責美軍亞洲行動。

五角大廈未針對盟國的擔憂作出回應，表示正「積極執行」川普縮減軍演的指令。

諸多國防專家反對縮減與首爾的聯合軍演，但是華府智庫國防重點（Defense Priorities）軍事分析家卡瓦納（Jennifer Kavanagh）認為美國對全球的布署拉得太開，應該敦促盟友自我防衛。

卡瓦納說：「美國不應該為了南韓而對北韓開戰。我寧可看到美國敦促南韓多承擔自衛責任。我不覺得取消軍演是在扯他們後腿，這其實是在提醒他們，必須加快自我防衛腳步。」