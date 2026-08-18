快訊

七夕情人節支持者贈花打氣 陳幸妤笑問：我現在要跟誰過？

同樣擁核美國卻打伊朗哄北韓！川普向金正恩拋媚眼恐沒用 專家揭原因

「不要多做動作」致癌油四大廠LINE對話曝光 封口串供長達半個月

聽新聞
0:00 / 0:00

全球布署拉太開？川普縮減美韓軍演 外媒：亞洲承諾可靠度再受質疑

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
圖為美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）於2025年10月29日，在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊會面。 路透社
圖為美國總統川普（左）與南韓總統李在明（右）於2025年10月29日，在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會場邊會面。 路透社

美國總統川普縮減與南韓聯合軍演規模的決定，加深印太盟友對於美國是否值得信任的不安。但是也有分析認為，美國對全球布署拉得太開，這其實是在提醒盟友加快自我防衛腳步。

在美國與南韓部隊年度「乙支自由護盾」聯合軍演展開前數小時，川普16日在真實社群（Truth Social）發文，稱這項軍演會向北韓傳達「敵意」訊息。英國「金融時報」（Financial Times）報導，這一表態呼應平壤所稱「侵略戰爭預演」的批評。

報導指出，這項突如其來決定正值喬治華盛頓號航空母艦（USS George Washington）戰鬥群從太平洋駛往中東之際，使該地區在中國持續展現更具侵略性姿態同時，面臨沒有美國航艦駐守的局面。

最新情勢發生於中國國家主席習近平預計5週後訪問華府之際，已然削弱華府為安撫盟友所作努力。美方告訴盟友關注川普的實際行動，而不是他的言論。

多數專家認為美韓軍演有助於嚇阻平壤並且向中國傳達訊息。但是官員透露，川普下令縮減軍演之舉已經導致美國對區域的承諾再度引發疑慮。

川普的伊朗戰爭早已令亞洲盟國焦慮。這場戰事大幅消耗美國武器庫存，導致包括提供日本的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）等武器交貨嚴重延宕。

日本首相高市早苗去年因「台灣有事」的表態而遭到北京攻擊時，川普並未替她辯護，這也令東京感到不安。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）亞洲安全議題專家古柏（Zack Cooper）指出：「川普政府官員強調在亞洲『低調而堅定地強化嚇阻』，卻將關鍵彈藥和海軍戰力從亞洲調往中東，同時取消和亞洲盟國的軍演。」他還提到亞洲官員對縮減軍演帶來的影響同感憂心。

多位人士表示，相關發展已經削弱美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）在川普任內維持與盟國堅實合作的努力。太平洋司令部負責美軍亞洲行動。

五角大廈未針對盟國的擔憂作出回應，表示正「積極執行」川普縮減軍演的指令。

諸多國防專家反對縮減與首爾的聯合軍演，但是華府智庫國防重點（Defense Priorities）軍事分析家卡瓦納（Jennifer Kavanagh）認為美國對全球的布署拉得太開，應該敦促盟友自我防衛。

卡瓦納說：「美國不應該為了南韓而對北韓開戰。我寧可看到美國敦促南韓多承擔自衛責任。我不覺得取消軍演是在扯他們後腿，這其實是在提醒他們，必須加快自我防衛腳步。」

編輯推薦

川普 軍演 美國 南韓 北韓 美軍 習近平

延伸閱讀

惡搞美韓軍演…川普誠信再減 印太盟友不安

川普為金正恩縮減美韓軍演？ 專家批：平壤沒有諾貝爾獎

演習前夕急轉彎 川普：縮減美韓軍演規模

彭博：南韓投資未到位 川普用軍演借題發揮

相關新聞

影／被追問陸武力犯台…馬國總理安華回答了 稱所有人都接受一個中國

馬來西亞總理安華在半島電視台17日播出「一個改變中的世界？」（A Changing World?）節目專訪中表示，他「把台灣視為中國的一部分」。被問及中國已表示，如果和平統一行不通，保留在必要時使用武力時，安華回應，如果馬國一州決定分離出去，他也會動用武力，「保護國家的神聖與統一」。

同樣擁核美國卻打伊朗哄北韓！川普向金正恩拋媚眼恐沒用 專家揭原因

紐約時報17日報導，美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。專家指出，同樣面對核武威脅，川普對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。7年前，川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今再來一次恐重演失敗，原因是有伊朗這個前車之鑑，金正恩可能更認定核武才是保命符，並且一邊支援俄羅斯、一邊威脅南韓。

美學者曝習近平犯台儀表板！11項指標亮紅燈 明年8月前動手機會升高

美國政治學者莫凱歌17日在美國防務雜誌「國家利益」發表專文，以「美國彈藥枯竭如何置台灣於風險」為題指出，美國對伊朗戰爭消耗大量彈藥，增加中國大陸國家主席習近平在2027年8月前對台採取軍事行動的理由和可能性，對美台而言是一記警鐘。他說，如果把習近平是否對台動武的決策條件想像成一面儀表板，在伊朗戰爭前，13項關鍵指標已有11項亮起紅燈，直指北京時間不多，對台動武宜早不宜遲，未來一年內反而是較有利的機會窗口。

在判人死罪之前：台灣國民法官制度與美國陪審團的比較

一旦論及死刑，美國跟台灣作為兩個還保有死刑制度的民主國家，常常被相提並論（當然，日本也常常放在這個評比中）。「美國也還有死刑，台灣為什麼要廢除？」常常成了支持死刑的一方在倡議廢除死刑的時候，作為背書的理由。然而，美國的死刑究竟長什麼樣子？死刑判決又是怎麼產出的？可能不一定為人所知。本文將從這幾個面向著手，盼在討論台灣與美國的死刑時，可以有更多正確的資訊。

對北韓示好、對伊朗動武 川普雙標策略會走向相同結局？

美國總統川普日前在社群媒體公開讚揚北韓領導人金正恩，並下令國防部長赫塞斯降低美軍參與年度美韓軍演的程度。紐約時報分析，此舉釋出川普有意重啟與平壤對話的訊號。

全球布署拉太開？川普縮減美韓軍演 外媒：亞洲承諾可靠度再受質疑

美國總統川普縮減與南韓聯合軍演規模的決定，加深印太盟友對於美國是否值得信任的不安。但是也有分析認為，美國對全球布署拉得太...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。