海上戰力空窗？美軍西太平洋最後一艘航艦調往中東 盟友菲律賓說話了

美國部署在西太平洋的最後一艘航空母艦「華盛頓號」將調往中東，菲律賓軍方認為，美方調度不會影響美菲雙邊防務合作，美菲防務承諾「堅如鐵甲」。

美國為因應伊朗戰事而把「華盛頓號」（USSGeorge Washington）調往中東，觀察人士擔心，這將使西太平洋出現美國海上戰力空窗，讓美國在太平洋的盟友手足無措、中國有機可乘。

菲律賓海軍「西菲律賓海」事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在例行記者會上說，美軍航艦戰鬥群從印太司令部（INDOPACOM）轄區調往中東，不會影響美菲今年的雙邊防務合作活動。

崔尼代補充，美菲防務承諾「堅如鐵甲」（ironclad），菲方不預期雙邊軍事合作活動會出現下滑或減緩，且今年已經過半，許多雙邊合作活動已經完成。

菲美「相互防禦理事會暨安全接戰理事會」（MDB-SEB）去年決定，今年將舉辦超過500場聯合演習、聯合巡航及其他軍事活動。

崔尼代說，對海軍而言，海洋不是阻隔，而是可供部隊調動的通道，因此相關軍力可隨時依不同需求做重新配置。

他指出，從歷史經驗來看，當美國印太司令部因其他地區的突發情況而調離特定兵力，待相關地區的緊急情勢緩和後，通常就會部署其他兵力前來替補。

中國近年來持續在南海進行強勢擴張，雙方船艦不時爆發衝突，被問及「華盛頓號」離開印太地區較長時間，是否可能為區域安全帶來風險，崔尼代表示對此不作臆測。

但他強調，菲律賓的國防及安全主要還是由菲律賓武裝部隊負責，並得到其他夥伴、盟友及理念相近國家的支持，例如澳洲、日本及紐西蘭等，這些國家都致力於依據國際法維護區域秩序。