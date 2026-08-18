同樣擁核美國卻打伊朗哄北韓！川普向金正恩拋媚眼恐沒用 專家揭原因

紐約時報17日報導，美國總統川普深陷伊朗戰爭之際，將目光轉向北韓領導人金正恩打魅力牌。專家指出，同樣面對核武威脅，川普對伊朗強硬動武，對北韓卻頻頻示好，形成強烈對比。7年前，川普第一任期推動北韓棄核已空手而回，如今再來一次恐重演失敗，原因是有伊朗這個前車之鑑，金正恩可能更認定核武才是保命符，並且一邊支援俄羅斯、一邊威脅南韓。

研究北韓與伊朗核計畫的喬治華盛頓大學學者利特沃克（Robert Litwak）直言，美國正與接近核武門檻的伊朗交戰，卻在安撫已能使用核武攻擊美國本土的北韓獨裁者，對兩個流氓國家採取截然不同的態度。川普對德黑蘭採取絕對主義立場，對平壤則是務實談判。

紐時報導指出，北韓核問題早在1980年代末引發美國警戒，遠早於伊朗核問題。1994年北韓驅逐國際核查人員後，美國前總統柯林頓政府一度考慮攻擊寧邊核設施，前總統卡特同年以特使身分與金正恩的祖父金日成達成協議，試圖終止北韓核計畫，但最終破局。北韓2006年首次核試爆，最近一次在2017年，至今累計6次。

2018年，川普轉而與金正恩展開領袖外交，新加坡峰會後宣稱北韓很快就會拆除核計畫，第一任期甚至常在白宮秀出金正恩來信。然而外交努力最終以失敗載入史冊，2019年越南峰會談崩，時任國安顧問波頓後來指川普準備不足，金正恩也拒絕拆除寧邊以外的核設施。

此後平壤並未停下腳步。據部分估計，北韓如今擁有約60枚核彈，以及看來足以打擊美國本土的飛彈。曾參與早期北韓談判的前美國國務院外交官魏特（Joel S. Wit）評估，若川普再度推動川金會，「可能會是一場災難」，因如今的金正恩無意改善對美關係，只想保有核武、支援俄羅斯並威脅南韓。

前白宮官員、喬治城大學教授車維德（Victor Cha）也分析，金正恩正密切觀察伊朗戰爭，這場戰事只讓北韓更加認定，發展核武才能避免遭到軍事攻擊。

另一方面，川普這次以北韓為由縮減與南韓的聯合軍演，也被視為藉安全議題向首爾施壓。他不滿南韓拒絕加入伊朗戰爭，也對南韓3500億美元對美投資承諾進展遲緩感到不滿。

美國韓國經濟研究所所長史耐德（Scott A. Snyder）指出，川普再度拿南韓「搭便車」說事，並把安全關係當成施壓槓桿。