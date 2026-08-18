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王毅確定19日訪韓 李在明接見討論韓中關係

中央社／ 首爾18日專電
大陸外交部長王毅。 歐新社
大陸外交部長王毅。 歐新社

韓國政府今天公布，中國外交部長王毅確定19日、20日訪韓，總統李在明將在20日於青瓦台會見王毅，就韓中關係交換看法；韓外交部長趙顯將在19日舉行韓中外長會談及晚宴。

根據青瓦台消息，總統李在明將於20日上午在青瓦台會見王毅，預計就韓中關係發展方向及區域情勢等交換看法，並向中國國家主席習近平致意；國家安保室長魏聖洛當天也將與王毅舉行會談及午餐會。

韓國外交部則發布新聞稿表示，應韓國外交部長趙顯邀請，兩國外長將於19日舉行韓中外長會談及晚宴，並就韓中雙邊關係、朝鮮半島情勢等議題深入交換意見。

韓國外交部表示，此次是王毅自2021年9月以來，時隔約5年再次為雙邊行程訪韓；韓中外長會談則是繼去年9月17日北京後，時隔約11個月再次舉行。外交部表示，期待在11月深圳亞太經濟合作會議（APEC）前夕，成為檢視韓中關係全面恢復成果，並正式啟動下一階段高層交流準備工作的契機。

對於王毅訪韓，之前外交部曾表示，「我們一直要求中國在朝鮮半島局勢、以及朝鮮半島和平穩定上發揮建設性作用，而中國方面也持續表明將發揮此類作用的立場。」

王毅 李在明

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